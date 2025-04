Gry edukacyjne weszły na stałe do niektórych programów szkolnych. W Stanach Zjednoczonych coraz popularniejsza jest gra „FastForWord”. Udowodniono, że dzięki tej grze 90% dzieci w dwa miesiące osiąga postępy w czytaniu, ich rówieśnicy natomiast osiągają tę zdolność w dwa lata tradycyjnymi metodami. Badania wykazały również, że gra poprawia pamięć, zdolność kojarzenia oraz wydajność intelektualną w przypadku seniorów. Jeżeli gra ma podłoże historyczne i dotyczy autentycznych faktów, dziecku o wiele łatwiej jest uczyć się historii w ten sposób niż siedzieć nad książkami. Przykładem takiej gry jest „Hol II”, której akcja rozgrywa się w czasach II wojny światowej.

Psycholog z Uniwersytetu Cornell w Nowym Jorku, Ulrich Neisser, wykazał, że gry komputerowe rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Młodzież grająca w tego typu gry o wiele szybciej rozwiązuje zadania przestrzenne. Tego samego zdania jest Peter Frensch, który zaobserwował takie zjawisko u dzieci, które grały przez 6 godzin w „Tetris” na konsoli „Game Boy”.

W 2006 r. na kanadyjskim Uniwersytecie York przeprowadzono badania na grupie studentów. Wyniki badań wykazały, że studenci grający w gry komputerowe poradzili sobie o wiele lepiej z zadaniami umysłowymi niż studenci nie grający wcale. To badanie miało na celu sprawdzenie umiejętności szybkiego rozwiązywania zadań i przechodzenia do kolejnych oraz niedopuszczanie do błędów. Gracze komputerowi są w stanie skoncentrować się na jednej rzeczy. W badaniu wypadły dobrze także osoby, które znają co najmniej dwa języki. Okazuje się, że gry utrzymują nasz mózg w stałej aktywności.

Gry komputerowe opierają się na doskonaleniu umiejętności, sprawdzania samych siebie. Gry zespołowe online są bardzo rozchwytywane, pozwalają one zawierać liczne przyjaźnie i znajomości, jak również zarabiać wirtualne pieniądze. Są wirtualnym odbiciem realnego życia. Ponadto gry uczą, jak radzić sobie z problemami społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi. Są także narzędziem do samopoznania.

