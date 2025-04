Uchronić dziecko przed grypą

Jeśli chcesz zabezpieczyć dziecko przed zachorowaniem na grypę, możesz skorzystać ze szczepionki. Jest ona ogólnie dostępna, a szczepione mogą być już dzieci od 6 miesiąca życia. Najbardziej optymalnym w ciągu roku czasem na profilaktykę jest wrzesień i październik. Zawsze należy wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki. Mniejszą potrzebę szczepienia będzie miało dziecko przebywające w domu, większą takie które chodzi do żłobka, przedszkola czy szkoły oraz gdy często choruje.

Dlaczego poprzednie zachorowanie nie chroni dziecka przed infekcją a szczepionki trzeba powtarzać?

Wirus grypy bardzo łatwo ulega mutacjom, czyli zmianom w obrębie materiału genetycznego. Są one na tyle nieprzewidywalne, że organizm zarówno dorosłego jak i dziecka nie jest w stanie wyprodukować przeciwciał na dany typ wirusa oraz na typ potencjalnie zmieniony w przyszłości. Koncerny farmaceutyczne starają się podążać za tymi zmianami, dostosowując każdego roku skład szczepionki zgodnie ze zmieniającymi się antygenami wirusa.

To chyba grypa

W zależności od wieku dziecka, objawy będą zmienne i różnie wyrażone. Zazwyczaj będzie to ogólne osłabienie, gorączka i bóle mięśniowo- stawowe. Dochodzą do nich często kaszel, katar oraz ból głowy. Charakterystyczne u dzieci są także wymioty, biegunka i bóle brzucha. Malec nie powie o wszystkich objawach, dlatego czujny rodzic powinien obserwować dziecko oraz zmierzyć temperaturę, a w przypadku objawów udać się do lekarza.

W przypadku znacznie podwyższonej temperatury u dzieci mogą wystąpić drgawki gorączkowe- każde drgawki u małego dziecka powinny zostać w trybie pilnym skonsultowane z lekarzem. W przypadku gorączki lekarz zróżnicuje je z drgawkami gorączkowymi- niegroźnymi lecz mogącymi wymagać większego zainteresowania.

By złagodzić objawy

W przypadku niepowikłanej grypy stosuje się leczenie objawowe, polegające na zwalczaniu bólu i temperatury. Pomaga również ograniczenie kataru. Czasami, szczególnie u małych dzieci, grypa może wymagać nadzoru lekarskiego w szpitalu, czego nie należy unikać.

Nie każde przeziębienie jest grypą, a nie każda grypa ma objawy tylko przeziębieniowe. Pamiętajmy, że ta choroba wirusowa może być niezmiernie groźna, więc nie wolno jej bagatelizować.

