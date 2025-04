Zgrubienie, przebarwienie, rogowacenie podpaznokciowe to objawy grzybicy paznokcia

, która często powstaje pod wpływem spadku odporności oraz uszkodzenia paznokcia. Zatem jak rozpoznać to schorzenie? Co robić, jak pielęgnować i leczyć, aby przypadłość ta nie rozprzestrzeniła się na pozostałe paznokcie?

Co to grzybica paznokcia?



Niemal co trzecia osoba może cierpieć na grzybicę paznokcia. Cechą charakterystyczną grzybicy jest jej rozwój, który rozpoczyna się od wolnego brzegu paznokcia oraz bocznych części płytki paznokciowej. Paznokieć jest przebarwiony, przybiera barwę brunatną, zielonkawą, białawą lub żółtą. Płytka z czasem jest pogrubiona, krucha oraz zniekształcona. Następuje onycholiza, czyli oderwanie paznokcia od łożyska. Dolegliwość najczęściej pojawia się na paluchu stopy, ale może objąć pozostałe paznokcie.

Wygląd zmiany jest bardzo różny: czasami są to plamy, cienkie pasma, a czasami grzyby zajmują całą powierzchnię paznokcia.

Do zakażenia dochodzi w środowisku wilgotnym i ciepłym. Często jest to basen, solarium, brodzik w hotelowej łazience, dywany, ręczniki itd.

Leczenie grzybicy paznokcia



Zanim podejmiemy decyzję o samodzielnym leczeniu zgłośmy się do lekarza dermatologa, który skieruje nas na badanie mikologiczne płytki paznokciowej. Jeśli wynik badania będzie pozytywny, musimy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Pamiętajmy, że taki proces trwa około 12 miesięcy i dłużej. Jest to związane z czasem odrostu płytki paznokciowej.

Na rynku do dyspozycji pacjenta mamy kilkadziesiąt preparatów przeciw grzybicy paznokci. Najnowszym i zarazem jednym z bardziej skutecznych jest Fungal Nail Treatment marki Scholl. To innowacyjny sposób walki z grzybicą paznokci. Łatwy w użyciu aplikator składa się z pięciu jednorazowych pilniczków oraz płynu o zaawansowanej technologicznie formule, której skuteczność została potwierdzona naukowo. Zestaw ten zwalcza grzybicę paznokcia i chroni go.

Pierwszym krokiem w walce z infekcją jest usunięcie górnych warstw zainfekowanego paznokcia przy użyciu jednorazowych pilniczków.

Drugim krokiem jest zaaplikowanie płynu na powierzchnię paznokcia, który następnie wnika w jego strukturę i zmienia środowisko, w którym dotychczas rozwijała się infekcja. Powierzchnię paznokcia zabezpiecza warstwa ochronna leku.

Leczenie dzieli się na dwie fazy:

Pierwsza trwająca 4 tygodnie (lecznicza), w tej fazie ścieramy paznokieć raz na tydzień i codziennie nakładamy preparat,

Druga trwająca około 9 miesięcy (ochronna), zapobiega nawrotom dolegliwości, w tej fazie nakładamy lek jeden raz w tygodniu.

Pamiętajmy, że najważniejsza jest profilaktyka zakażeń, zatem, zabezpieczajmy nasze stopy każdego dnia.

