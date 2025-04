Baseny, sauny, siłownie, hotele… Przebywając w tych miejscach nie zastanawiamy się, jakie zagrożenie czyha na nas w wodzie, w pożyczonych ręcznikach, w wykładzinach, na wilgotnych framugach i parapetach, drewnianych podestach pod prysznicami, na ścianach i glazurze w źle wentylowanych łazienkach. To grzybica. Co o niej wiesz?

Wszystko o grzybicy

Nie wszystkie grzyby są chorobotwórcze dla człowieka. Spośród kilkuset gatunków zakaźnych dla ludzi wyszczególniono rodzaje grzybów, które atakują różna narządy. Dermatofity upodobały sobie głównie powierzchnie pokryte rogowaciejącym naskórkiem, a więc skórę, włosy, paznokcie. Grzyby drożdżopodobne najchętniej rozwijają się na powierzchniach wilgotnych, takich jak błony śluzowe, fałdy skórne. Natomiast grzyby pleśniowe mogą zająć tak skórę, jak i błony śluzowe.

Jakie są rodzaje grzybicy?

Pierwsze podejrzenie o grzybicy powinno paść z naszej strony. Najważniejsza jest samoobserwacja podczas codziennej dokładnej higieny osobistej. Szybkie wykrycie choroby, a zatem szybkie zgłoszenie się do lekarza jest niemal gwarancją sukcesu w leczeniu grzybicy. Pojedyncza zmiana na skórze nie oznacza od razu konieczności wizyty u lekarza. Niepokój powinien pojawić się jeżeli zmian pojawia się więcej, zaczynają swędzieć i nie ustępują po 1–2 tygodniach.

Sprawdź, czy masz grzybicę!

Ryzyko zakażenia grzybicą jest największe latem. Grzybicą jest się bardzo łatwo zarazić. Na grzybicę cierpi 15-30% Polaków. Nie każdy jest w takim samym stopniu podatny na zakażenie. Wszystko zależy od składu potu, obecności mikroflory bakteryjnej, składu wydzielanych tłuszczów, hormonów i przyzwyczajeń higienicznych. Nie oznacza to jednak, że nie możemy nic zrobić i że nie istnieją sposoby zapobiegania grzybicy.

Jak nie zarazić się grzybicą?

Nawet kilkanaście procent społeczeństwa miało chociaż raz w życiu grzybicę paznokci. Co więcej, jest to najczęstsza przyczyna zgłaszania się do lekarza pacjentów z grzybicą i najczęstsza choroba paznokci. Jak rozpoznać, że choruję na grzybicę paznokci? Kto może zachorować na grzybicę paznokci?

Jak wygląda grzybica paznokci?

Grzybica skóry nieowłosionej często mylona jest z innymi chorobami skóry, takimi jak alergia lub liszaj. Skórę atakuje głównie kilka gatunków dermatofitów, tj.: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis. Wystarczy drobne uszkodzenie naskórka i osłabienie odporności, aby doszło do zakażenia grzybem chorobotwórczym. Początkowo pojawiają się małe, swędzące, zaczerwienione plamki, które z czasem przybierają postać złuszczających się plam.

Grzybica skóry nieowłosionej

Leczenie grzybicy skóry należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Skuteczne wyleczenie grzybicy skóry zależy od czasu rozpoczęcia kuracji, nasilenia zmian zapalnych, przestrzegania higieny i zaleceń lekarskich. Na niewielkie zmiany stosuje się odpowiednie kremy i maści do smarowania bezpośrednio na zmiany. W leczeniu grzybicy skórnej, w której zmiany są bardzo rozległe, stosuje się najczęściej leki doustne.

Jak skutecznie leczyć grzybicę skóry?

Reklama