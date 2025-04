Autorka książki „Grzyby Candida. Przyczyna większości chorób”, Ann Boroch, przez wiele lat borykała się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi, dla których wspólnym mianownikiem była zła dieta (obfitująca w cukry, białą mąkę i tłuszcze trans). Przełomem w jej życiu okazało się przeczytanie książki The Yeast Connections autorstwa doktora Williama Crooka – Ann zaczęła stosować się do wskazówek, które w niej znalazła, i dzięki nim odzyskała zdrowie. Napisanie przez nią książki było zwieńczeniem zdobywania wiedzy o zdrowym odżywianiu i wprowadzaniu jej w życie.

Zbytnie namnażanie się grzybów Candida albicans jest powodowane: przyjmowaniem antybiotyków, tabletek antykoncepcyjnych, sterydów, jak również stresem, stosowaniem zastępczej terapii hormonalnej, nieprawidłowej diety, chemioterapii, radioterapii, nadużywaniem alkoholu i innych używek. Na początku książki „Grzyby Candida. Przyczyna większości chorób” Ann Boroch pisze więc o poszczególnych czynnikach sprzyjających grzybicy – autorka kładzie przy tym szczególny nacisk na jedzenie, które sprzyja namnażaniu Candida, a także antybiotykoterapię.

Na końcu pierwszego rozdziału znajdziemy nawet Kwestionariusz Zdrowia, który pomoże nam ocenić, czy możemy mieć grzybicę (wystarczy odpowiedzieć na pytania z trzech części testu i podliczyć uzyskane punkty).

Ważną częścią książki są rozdziały dotyczące niezdrowej i zdrowej diety – autorka opisuje, które grupy produktów wpływają na namnażanie się w organizmie grzybów i w jaki sposób zachować zdrowie dzięki odpowiednim produktom żywnościowym.

Podstawą publikacji jest jednak rozdział, w którym znajdziemy indywidualny 90-dniowy program przeciwgrzybiczy. Na początku poznamy dwie listy produktów: żywność dozwoloną i niedozwoloną w diecie przeciwgrzybiczej. Resztę tej części książki stanowią: przykładowe jadłospisy, pomysły na dania, przepisy, suplementy i preparaty przeciwgrzybicze.

Dla kogo przeznaczona jest książka „Grzyby Candida. Przyczyna większości chorób”? W zasadzie dla każdego, kto dba o swoje zdrowie, w tym dla osób, co do których – ze względu na ich sposób życia i przyjmowane leki – istnieje duże ryzyko namnażania się w ich organizmach grzybów.

Więcej o książce dowiesz się z jej zakładki.

Reklama