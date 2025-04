Nadużywanie gum do żucia bez cukru może sprzyjać biegunkom - ostrzegają lekarze ze szpitala w Berlinie. Przyczynia się do tego stosowany zamiast cukru sorbitol, który ma działanie przeczyszczające. Jeden listek gumy zawiera 1,25 g tej substancji. W małych ilościach nie szkodzi ona zdrowiu. Jednak żucie ok. 20 porcji gumy dziennie to już znaczne ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowych.

