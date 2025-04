Rodzaje występujących guzów mózgu

Guzy mózgu mogą rozwijać się w różnych jego regionach – jednym z najczęściej występujących jest gruczolak przysadki mózgowej. Około 80% guzów tego narządu wykazuje aktywność hormonalną. W zwiększonej ilości przysadka produkuje głównie hormon wzrostu, prolaktynę, czy hormony, które wpływają na funkcje nadnerczy (ACTH) i tarczycy (TSH). Pozostałe 20% to guzy nieczynne hormonalnie, które w ogóle nie wydzielają lub produkują substancje nie wywołujące objawów u pacjenta.

Reklama

Objawy kliniczne guza przysadki mózgowej

Objawy guza przysadki są związane z jego aktywnością hormonalną, a także wielkością i uciskiem na sąsiadujące struktury. Wydzielane hormony mogą doprowadzić do mlekotoku, nadczynności tarczycy, a także przerostu tkanek na skutek działania hormonu wzrostu. Często występują bóle głowy, ubytki w polu widzenia i podwójne widzenie. Mogą też wystąpić zaburzenia miesiączkowania i zwiększone oddawanie moczu.

Warto zauważyć, że u co piątego chorego guz rozpoznawany jest przypadkowo, w toku diagnostyki z innych powodów. Takie znalezisko określono mianem incydentaloma.

Metodyka leczenia

To, jak będzie leczony guz przysadki, zależy od jego aktywności hormonalnej, wielkości, a także wieku pacjenta i innych towarzyszących chorób. Do obecnie stosowanych metod zalicza się leczenie operacyjne, farmakologiczne, radioterapię i radiochirurgię stereotaktyczną. Celem leczenia jest całkowite lub częściowe usunięcie guza z zachowaniem funkcji przysadki i prawidłowego widzenia. Po zakończeniu leczenia wykonywane są kontrolne badania hormonalne i obrazowe, które mają przede wszystkim na celu wykrycie ewentualnej wznowy guza.

Leczenie operacyjne guza przysadki

W leczeniu operacyjnym usunięcie guza może odbyć się metodą przezklinową lub przezczaszkową. Sposób przezklinowy zapewnia bezpieczny i małoinwazyjny dostęp do guza przez nos i pozwala na usunięcie go z zachowaniem prawidłowej czynności przysadki. Wykorzystywany jest głównie do usuwania mikrogruczolaków, a także jako pierwszy etap w operowaniu guzów olbrzymich. Inną metodą jest dostęp przezczaszkowy, czyli z otwarciem jamy czaszki. Tak operowane są duże, rozrastające się guzy, których nie można usunąć przez nos. Wyniki leczenia przezklinowego pozwalają na zlikwidowanie ucisku na nerwy wzrokowe, poprawę funkcji wzroku i przysadki.

Poleczeniowe powikłania

Naświetlania, czyli radioterapię, stosuje się u tych chorych, u których wyczerpano inne metody leczenia. Należy tu zawsze brać pod uwagę możliwe powikłania, na przykład utratę wzroku, zaburzenie funkcji naświetlanej przysadki czy inicjację procesu nowotworowego. Bardziej zaawansowana i nowoczesna metoda to radioterapia stereotaktyczna, nazywana Gamma-Knife.

Reklama

Farmakoterapia

Podejmowano też próby leczenia guzów za pomocą leków, w celu uniknięcia interwencji chirurgicznej. Takie leczenie jest skuteczne w przypadku guzów, które wydzielają prolaktynę. Leki hormonalne mają za zadanie zahamować wydzielanie prolaktyny, zmniejszyć masę guza i jednocześnie uregulować cykle menstruacyjne u kobiet. Takie leczenie nie przynosi rezultatów w przypadku guzów, które nie wydzielają aktywnych hormonów.

Przeczytaj również: Guz prolaktynowy