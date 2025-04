Gwiazdy namawiają do dzielenia się posiłkiem

Zdrowa żywność, wykwintne dania zagranicznych kuchni czy domowe obiady – co jedzą gwiazdy? Swoje kulinarne upodobania polskie sławy zdradzają na Instagramie i Facebooku. Beata Sadowska, Sara Boruc, Mikołaj Krawczyk, Agnieszka Włodarczyk i wielu innych wykorzystali internetową modę, by pomóc najmłodszym. Hashtag #podzielsierealnie ma uświadomić, że wciąż tysiące niedożywionych dzieci może tylko pomarzyć o obiedzie z idealnych fotografii.

Codziennie internauci z całego świata publikują na Instagramie około 25 tys. zdjęć z jedzeniem oznaczonych #instafood. W wyszukiwarce ukazuje się niekończąca galeria zdjęć apetycznych i fantazyjnych potraw niczym z najlepszych restauracji. Pod niektórymi zaczął się pojawiać ostatnio hashtag #podzielsierealnie, którym polscy celebryci wyrażają swoje poparcie dla Zbiórki Żywności w ramach programu Podziel się Posiłkiem. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Dzielisz się wirtualnie? Podziel się realnie”. To także apel, by spojrzeć poza internetową rzeczywistość, w której wciąż ponad 160 tys. dzieci w wieku szkolnym cierpi z powodu niedożywienia.

Do dzielenia się jedzeniem realnie zachęcają: Beata Sadowska, Sara Boruc, Mikołaj Krawczyk, Agnieszka Włodarczyk, Krystian Kukułka, Agnieszka Hyży oraz Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Program poparli także uczestnicy programu Hell's Kitchen 4 – Emilia Domaradzka, Malwina Kurlenda, Justyna Kołcoń, Adam Włodarczyk, Karol Fijołek, Marcin Wodziński, Paulina Makarska, Monika Kumor, Damian Marchlewicz, Ania Błaszkiewicz, Adam Ignasiak oraz manager Hell’s Kitchen Paweł Gruba. W akcję pomocy potrzebującym dzieciom włączyli się również popularni youtuberzy jak CyberMarian oraz blogerzy.

w internecie wciąż przybywa zdjęć z #podzielsierealnie w ramach akcji, której finałem była Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem w dniach 25 i 26 września. W ostatni weekend miesiąca w tysiącach sklepów w Polsce robiąc zwykłe zakupy wszyscy Polacy będą mogli wykazać się niezwykłą pomocą, przekazując do koszy oznaczonych logiem Podziel się Posiłkiem podstawowe produkty spożywcze. Do końca października na portalu charytatywni.allegro.pl/podzielsieposilkiem można również kupować paczki z żywnością za 5, 10, 15 i 50 zł. Każda paczka to odpowiednio 3, 6,7 lub 15 posiłków dla dzieci.

Bez względu na formę pomocy możemy realnie nakarmić potrzebujące dzieci. Dotychczas w ramach wszystkich edycji Zbiórki Żywności wydanych zostało 15 milionów posiłków.

Od 2003 roku program Podziel się Posiłkiem realizuje misję zmniejszenia poziomu niedożywienia wśród dzieci. Dzięki takim działaniom jak Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem czy Program Grantowy, do tej pory udało się przekazać ponad 15 000 000 posiłków najmłodszym Polakom. W tym roku akcję można wesprzeć również on-line poprzez serwis charytatywni.allegro.pl. Inicjatorem programu jest firma Danone, Partnerem Strategicznym i Organizatorem Zbiórek Żywności są Banki Żywności.

Więcej informacji o Programie Podziel się Posiłkiem znajdziesz na stronie internetowej http://www.podzielsieposilkiem.pl/.

Źródło: materiały prasowe/mn

