Choć każdego roku tropiki odwiedza blisko milion Polaków, to ponad połowa z nich wciąż niewiele sobie robi z zaleceń dotyczących profilaktyki. Taka niefrasobliwość może się źle skończyć, bo grozi nie tylko biegunką podróżnych, ale też innymi niebezpiecznymi dla życia chorobami, jak żółtaczka czy tężec. Dlatego już co najmniej dwa miesiące przed wyjazdem sprawdź, jakie środki bezpieczeństwa należy zachowywać w tropikalnym kraju, do którego się wybierasz. Dotyczy to nie tylko zawartości apteczki (oraz leków antymalarycznych) czy higieny osobistej, ale również szczepionek. Z tymi ostatnimi – tak zalecanymi, jak i obowiązkowymi – nie warto zwlekać, bo niektóre wymagają podania dwóch–trzech dawek w odstępach nawet kilkutygodniowych!

O czym musisz pamiętać, zanim wyruszysz w tropiki?



1. Informacji, przed czym i jak się chronić, szukaj w poradni chorób tropikalnych.



2. Zabierz ze sobą tzw. żółtą książeczkę, w której są wpisane twoje szczepienia.



3. Sprawdź, kiedy się szczepiłaś. Na przykład szczepionka przeciwko żółtej febrze ważna jest 10 lat.

Małgorzata Foremniak: "W słusznej sprawie"

Choć Małgorzata Foremniak na co dzień stawia na naturalne metody wzmacniania odporności, to gdy podróżuje jako ambasadorka UNICEF-u, zawsze się szczepi. Przed wyjazdem do Afryki przyjęła szczepionki m.in. przeciwko żółtej febrze i tężcowi.