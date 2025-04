fot. Velux

Hałas uliczny może powodować stres, ból głowy i problemy podczas nauki. Dopuszczalne normy natężenia dźwięku zewnętrznego zależą od lokalizacji. Większy hałas panuje w centrach miast niż na obszarach wiejskich. Dlatego też okna dachowe w domu znajdującym się na wsi nie potrzebują tak dużego wygłuszenia w porównaniu do okien dachowych instalowanych w domach w mieście, aby osiągnąć ten sam akceptowalny poziom natężenia dźwięku wewnątrz.

– Ważne jest, aby już na etapie projektowania budynku wziąć pod uwagę czynniki związane z klimatem wewnętrznym, czyli dostęp do światła dziennego, zapewnienie świeżego powietrza, odpowiedniej temperatury czy niski poziom hałasu – twierdzi Monika Kupska-Kupis, architekt VELUX Polska. – W dzisiejszych czasach wyzwaniem jest zaprojektowanie budynku nie tylko energooszczędnego i ekologicznego, lecz także zdrowego dla ludzi. Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak i modernizacji już istniejących.

Natomiast, jak zauważa prof. Elżbieta Dagny Ryńska z Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej:

– Przez bardzo wiele lat klimatem wewnętrznym zajmowali się głównie inżynierowie branżowi – projektanci wentylacji i oświetlenia elektrycznego. Wprowadzenie do projektowania założeń architektury zrównoważonej to kamień milowy w zmianie podejścia do tworzenia budynków. I nie mówimy tutaj tylko o efektywności energetycznej i ochronie środowiska naturalnego, ale również o uwzględnieniu szerokiego spectrum potrzeb człowieka i parametrów zewnętrznych, jakie go ukształtowały i są mu potrzebne do życia” – dodaje.

Przeciętna rodzina wytwarza 10 litrów wilgoci dziennie, co odpowiada ilości wody rozlanej z dużego wiadra na podłogę każdego dnia. Powinna być ona odprowadzana z pomieszczenia przy pomocy odpowiedniej wentylacji, jeśli chce się zminimalizować ryzyko zachorowania.

Dobra jakość powietrza wewnątrz budynków jest warunkiem koniecznym do zapobiegania poważnym chorobom, jak astma czy alergia zwłaszcza u dzieci.

Im wyżej umiejscowione są okna i im większa występuje różnica temperatur, tym silniejszy efekt kominowy, czyli tzw. cug. Dlatego też, w przypadku budynków, w których zainstalowano okna dachowe odpowiadające za naturalną wentylację, efekt kominowy jest większy niż w budynku posiadającym jedynie okna fasadowe.

Wietrzenie pomieszczeń poprzez okna jest skuteczne i odpowiednie w wielu sytuacjach: rano, po wstaniu z łóżka, w trakcie gotowania, prysznica, sprzątania, suszenia prania wewnątrz pomieszczenia, po powrocie do domu. A by uzyskać optymalną jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia, stosuj połączenie wentylacji pasywnej poprzez klapy wentylacyjne tzw. nawiewniki w oknach i aktywnej poprzez wietrzenie pomieszczeń 2-4 razy dziennie.

Zmiana natężenia dźwięku o 3 dB jest ledwie wychwytywana przez ludzkie ucho, zmiana o 5 dB stanowi małą różnicę, podczas gdy zmiana o 10 dB odczuwana jest jak dwukrotne zmniejszenie lub zwiększenie głośności.

Okna dachowe znajdują się na wysokości, na której hałas zewnętrzny jest zwykle o 5 dB niższy niż na wysokości okien fasadowych.

Odgłos padającego deszczu na okna dachowe można również wyciszyć, stosując np. specjalny pakiet wyciszania deszczu (szyba z wyciszającą folią i oblachowanie okna pokrywana wyciszającą folią).

Dobrym sposobem wyciszenia okien jest zastosowanie rolet zewnętrznych z aluminium, które pomogą również w utrzymaniu w domu optymalnych temperatur latem i zimą.

