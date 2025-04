Halluksy, czyli zmora kobiecych stóp

Mimo, że nie każda z nas będzie choć przez chwilę Kopciuszkiem czekającym na cudowny pantofelek, wygląd stóp leży na sercu każdej kobiecie. I o ile pedicure może w wielu przypadkach zdziałać cuda, deformacja palców, znana jako halluksy, to problem któremu kosmetyczka nie pomoże.



W Polsce z tym bolesnym i uciążliwym kłopotem boryka się około 100 tysięcy kobiet – niestety, do leczenia zgłasza się jedynie co dziesiąta. Tymczasem dysfunkcje stawów stóp mogą prowadzić do poważnych deformacji kolejnych stawów kończyn dolnych włącznie z takimi skutkami jak przykurcz ścięgna Achillesa.

Skąd to się bierze? Zwykle pierwotna przyczyną jest nadmierna ruchomość pierwszej kości śródstopia pojawiająca się już u nastolatek, obniżenie łuku poprzecznego oraz stopa płasko-koślawa – wszystko to może mieć bezpośrednią relację z noszeniem nieprawidłowego obuwia (modna wąskie noski i wysokie obcasy!). Ponadto winne są geny – dlatego w przypadku halluksów u babci i mamy, dobrze od wczesnego wieku zacząć profilaktykę.

Zapobieganie nie jest niestety przyjemnością – najczęściej zaleca się noszenie w nocy specjalnych wkładek odwodzących duży paluch, co bywa bardzo bolesne. Poza tym ortopedzi zalecają codzienne masaże w użyciem maści przeciwzapalnych. Ostateczne rozwiązanie to operacja. Niegdyś wiązała się ona z długim leżeniem w opatrunku gipsowym, dziś, postęp medyczny pozwala na znacznie mniej uciążliwe leczenie.

Osteotomia „Z” oraz skośna MORO z plastyką tkanek miękkich umożliwiają chodzenie już w drugiej dobie po zabiegu, po 6 tygodniach zaś powrót do normalnego obuwia. Efekt jest trwały, a jednocześnie można operować obie stopy.

Agata Chabierska