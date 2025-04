Ta bolesna dolegliwość może zepsuć wygląd nawet najzgrabniejszych nóg. Dlatego warto zacząć z nią walczyć od początku – gdy tylko paluch zacznie choć lekko się wykrzywiać (kierować w stronę pozostałych palców). Na tym etapie można jeszcze naprawdę wiele zdziałać, by rozwój halluksów nie postępował. Oto nasze rady.

1. Wzmacniaj mięśnie śródstopia

Kiedy słabną, powstaje tzw. płaskostopie poprzeczne. A to sprzyja tworzeniu się halluksów. Aby więc do tego nie dopuścić, codziennie choć przez kilka minut gimnastykuj stopy.

Stawaj na przemian na piętach i palcach. Takie ćwiczenie powtarzaj 20 razy.

Urządź sobie spacer na zewnętrznych krawędziach stóp. Chodź w ten sposób przez 2-3 min.

Usiądź na krześle i rozłóż przed sobą na podłodze ręcznik. Podnoś go palcami raz jednej, raz drugiej stopy przez 2 minuty.

2. Korzystaj ze specjalnych wkładek

Znajdziesz je w aptece lub sklepie z artykułami rehabilitacyjnymi.

v Możesz zdecydować się na wkładki do butów na płaskostopie poprzeczne, np. Scholl (ok. 16 zł), Kaps (ok. 15 zł). Zapewniają stopie podparcie i dzięki temu wada nie powiększa się.

v Dobrym rozwiązaniem są też kliny rozdzielające palce (np. Scholl, ok. 9 zł, Inflex, ok. 13 zł).

v Na noc natomiast możesz zakładać aparat korekcyjny (np. Marcin, ok. 28 zł), który utrzymuje palec we właściwej pozycji. Dzięki temu zatrzymasz rozwój halluksa.

3. Zmień nawyki

Przede wszystkim wybieraj obuwie o szerokich noskach – chodzi o to, żeby stopy nie były ściśnięte. Jeżeli koniecznie musisz mieć pantofle na wysokim obcasie, to postaraj się, aby miały one maksymalnie 4-5 cm wysokości i nie spędzaj w takich butach więcej niż 5 godzin dziennie.

