Halo!ATOPIA – pierwsze spotkanie

Halo!ATOPIA – lepsze życie z Atopowym Zapaleniem Skóry



Frekwencja pierwszego spotkania pozytywnie zaskoczyła organizatorów akcji.

„Planowaliśmy, że na pierwsze spotkanie w sezonie letnim zgłosi się do nas ok. 15 rodzin. Przyszło 21 rodzin w tym siedemnaścioro chorych dzieci. Na szczęście przestrzeń WARSZTAT-u należącego do m. st. Warszawa może gościć więcej osób, więc wszyscy chętni do udziału w akcji zostali przyjęci” – mówi Katarzyna Klimczak z Fundacji Alabaster.

Było bardzo kolorowo i wesoło



Na pierwsze spotkanie projektu Halo!ATOPIA rodzice przyszli z dziećmi w różnym wieku. Najmłodsze dzieci towarzyszyły rodzicom podczas rozmowy ze specjalistami. Większość maluchów pozostała jednak w dolnej sali, pod opieką animatorów: Krzyśka, Martyny, Sylwii, Marka, Kasi, Eweliny oraz Ewy. Niektórym dzieciom trudno było rozstać się z rodzicami i szybko włączyć do zabawy. Jest to typowe zachowanie dla dzieci z AZS.

Często, ze względu na pogorszony wygląd skóry, dzieci doświadczają braku akceptacji ze strony rówieśników czy wykluczenia z grupy. Tutaj wszyscy byli tacy sami. To pozwoliło przełamać wstyd, lęk, czy niepewność. Dzieci szybko się zintegrowały i dały ponieść zabawie. Po obejrzeniu pokazu żonglerki, dzieci z niewielką pomocą dorosłych wykonały swoje własne piłeczki, bawiły się też chustami do żonglowania, tworzyły zwierzątka z kolorowych balonów. Były też zajęcia rozwijające sensorykę i koordynację.

Nikodem, jeden z bawiących się chłopców stwierdził: "Macie tu fajne zabawy!" - i to największy komplement oraz rekomendacja dla organizatora. O zdrowe przekąski dla uczestników spotkania zadbali wolontariusze Fundacji oraz firma Sante, jeden z partnerów biznesowych projektu.

Porozmawiajmy o Atopowym Zapaleniu Skóry, alergii i atopii



W czasie, gdy dzieci zapoznawały się i podziwiały sztuczki cyrkowe, rodzice dyskutowali z alergologiem (Anna Wójtowicz, Citi Clinic), dietetykiem (Joanna Żółkowska, Instytut Matki i Dziecka) i psychologiem (Katarzyna Wyrzykowska, MABOR, praktyka prywatna). Nikogo z dorosłych nie trzeba było zachęcać do zadawania pytań. Widać było, że zadający je rodzice myślą o nich już od dawna. Niestety, do czasu projektu Halo!ATOPIA nie uzyskali na swoje pytania czy obawy wyczerpujących odpowiedzi od lekarzy, specjalistów. To spostrzeżenie organizatora potwierdziło się również w ankietach przeprowadzonych w trakcie spotkania.

60% osób stwierdziło, że do czasu spotkania w projekcie Halo!ATOPIA w ogóle lub w niewielkim stopniu uzyskało wyczerpujące i zrozumiałe informacje od lekarzy, z którymi mieli dotychczas kontakt. Pozostała część osób stwierdziła, że uzyskała je w stopniu zadowalającym, jednak mogłyby być lepsze.

Było to pierwsze spotkanie rodziców w ramach projektu Halo!ATOPIA dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Następne planowane są we wrześniu, październiku i listopadzie 2012. W projekcie przewidziane są też 3 duże konferencje z udziałem lekarzy oraz specjalistów posiadających bardzo bogate doświadczenie w pracy z osobami z atopią, a także “Dni Drzwi Otwartych” w siedzibie Fundacji w każdą środę, od sierpnia do grudnia br.

Informacje na temat projektu i harmonogram akcji znajdują się na stronie www.haloatopia.pl.

