Hans Christian Andersen „Baśnie” – recenzja książki

Czy chciałabyś przed snem zabrać swoją pociechę w magiczną podróż do świata pełnego czarów, bajkowych postaci, niesamowitych wydarzeń i ciekawych zakończeń? Jeśli odpowiedziałaś twierdząco, to zapraszamy do lektury „Baśni” Hansa Christiana Andersena.