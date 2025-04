Happening „Pielęgniarki i Położne – Społeczeństwu” w Radomiu (galeria)

Celem happeningu było edukowanie i promowanie zdrowia, a także podkreślenie profesjonalizmu pielęgniarek i położnych, które na co dzień otaczają nas swoją opieką, pracując na różnych stanowiskach w różnych placówkach medycznych. Wydarzenie stanowiło także element promocji pozytywnego wizerunku tego środowiska zawodowego.

Kolejki chętnych ustawiły się do bezpłatnych stanowisk, na których można było przeprowadzić pomiary poziomu stężenia glukozy we krwi, RR i tętna, tkanki tłuszczowej wraz z poradami dietetycznymi. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pomiary pojemności wydechowej płuc za pomocą spirometru czy też warsztaty udzielania pierwszej pomocy połączone z ćwiczeniami na fantomie, wszechstronne poradnictwo w zakresie pielęgnacji ran przewlekłych, stomii, oraz informacje na temat procedur obowiązujących przy przyjęciu do szpitala psychiatrycznego czy domu pomocy społecznej.

Fachowych porad udzielały również pielęgniarki i lekarz z oddziału dializ w zakresie transplantologii. Położne krok po kroku wyjaśniały zagadnienia dotyczące ciąży, porodu, połogu, karmienia naturalnego i sztucznego oraz wszelkie dylematy związane z pielęgnacją noworodka.

Hołd tradycji oddały emerytowane radomskie pielęgniarki i położne zrzeszone w „Jesiennych Klimatach”, które wystąpiły w czepkach, okazując im szacunek. Podkreślały, że z sentymentem wspominają ten obowiązkowy niegdyś element stroju.

Happening miał jeszcze jedną ważną misję do spełnienia, a mianowicie zachęcenie młodzieży, by w przyszłości dołączyła do grona osób wykonujących te zawody. Patrząc na życzliwość, z jaką odnoszono się do tego wydarzenia, szanse się zwiększyły.

"Obserwując bardzo duże zainteresowanie usługami, jakie świadczyły pielęgniarki i położne na rzecz swoich mieszkańców, nasuwa się refleksja, że był to bardzo udany radomski debiut, który z pewnością na stałe wpisze się w uroczystości związane z Dniami Radomia" – mówi Mariola Łodzińska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

