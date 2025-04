Happening przeciwko depresji

Podczas happeningu przeciwko depresji zainteresowani przechodnie mogli otrzymać materiały edukacyjne i symboliczne stokrotki.

– Wspieram działania kampanii, ponieważ los osób chorych na depresję nie jest mi obojętny. Swoją postawą chcę zamanifestować solidarność z chorymi. Zachęcam wszystkich do rozejrzenia się wokoło – może pośród was jest osoba, która potrzebuje pomocy – powiedział Mikołaj Roznerski, Ambasador kampanii Forum Przeciw Depresji.

14 stycznia po raz pierwszy uruchomiony został Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (tel. 22 594 91 00).

– Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji czynny będzie przez cały rok, w środy i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 – mówi Katarzyna Urbańska, Dyrektor ds. Komunikacji Servier Polska. – Telefon dedykowany jest wszystkim, którzy potrzebują konsultacji, pomocy, wsparcia. Otwarcie specjalnej linii jest dla nas szczególnie ważne. Wiele osób wciąż wstydzi się choroby i boi się wykonać pierwszy krok. Jesteśmy po to, aby pomóc przełamać tabu i umożliwić kontakt ze specjalistą.

Więcej na: www.forumprzeciwdepresji.pl

Zobacz też: Rusza IX edycja forum Przeciwko Depresji

Źródło: materiały prasowe Primum PR/mn

Reklama