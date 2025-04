Wydawnictwo Vital wchodzi na rynek książek z nową propozycją dla miłośników jogi – „Hatha Joga” to bogato ilustrowany poradnik stworzony przez trzech autorów: certyfikowanego instruktora jogi – Martina Kirka, założycielkę i prowadzącą program Holy Yoga – Brooke Boon oraz fotografa tworzącego zdjęcia pokazujące prawidłowe wykonywanie ćwiczeń jogi – Daniela DiTuro, który także praktykuje hatha jogę.

Pierwszy rozdział książki wyjaśnia, czym jest tytułowa hatha joga, jak ją praktykować i dlaczego warto to robić. Z tej części książki możemy się też dowiedzieć jak oddychać w trakcie ćwiczeń, jak się ubrać, by było nam wygodnie uprawiać jogę, a także kiedy najlepiej jest ćwiczyć.

Zasadniczą część książki stanowią rozdziały 2-10, w których znajdziemy poszczególne ćwiczenia wraz z dokładnymi opisami, fotografiami oraz informacjami jakie korzyści – fizyczne i umysłowe – wiążą się z każdym z nich. Dzięki temu możemy wybrać najodpowiedniejsze dla siebie pozycje jogi i nauczyć się je praktykować – każda jest punkt po punkcie przedstawiona na zdjęciach.

Ogromną zaletą poradnika są liczne ilustracje, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie większość opisywanych w książce ćwiczeń. Na końcu książki znajdziemy dodatkowo pozycje jogi pogrupowane w zestawy ćwiczeń – dzięki temu możemy zaplanować poszczególne treningi.

Książka „Hatha Joga” to pozycja polecana zarówno dla osób, które dopiero zaczynają praktykować jogę, jak i dla tych, którzy znają już tę formę ćwiczeń, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

