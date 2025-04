Poziom hemoglobiny glikowanej daje nam informację o stężeniu glukozy we krwi w okresie 4. tygodni, a nawet 3. miesięcy. Okres ten jest tak długi, gdyż czas przeżycia krwinki czerwonej wynosi około 120 dni. Badanie hemoglobiny glikowanej należy przeprowadzać 2 razy w roku. Pacjentowi pobierana jest krew, a po kilku dniach otrzymuje on wyniki. U osób chorych na cukrzycę poziom hemoglobiny glikowanej nie powinien być wyższy niż 6,5 %. Jeżeli wynik jest wyższy niż 7 %, świadczy to o zbyt wysokim poziomie glukozy we krwi.

