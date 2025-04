Hemoroidy i termin porodu



Mam takie pytanie. Czy jeśli przewidziany termin porodu nadejdzie, należy się udać do szpitala bez względu na to, czy odeszły już wody, czy nie? Mam problem z hemoroidami, czy po ciąży to minie? Jak to leczyć?

Beata

Do szpitala należy udać się wtedy, gdy wystąpią objawy porodu, a te wcale nie muszą wystąpić w dniu, na który przewidziany jest jego termin. Tylko niewielki procent kobiet ciężarnych rodzi w terminie. Jeśli wystąpią regularne skurcze – nasilające się (może to być nawet tydzień przed terminem porodu lub po jego terminie) i nawet jeśli nie odeszły wody płodowe należy udać się do szpitala. Jeśli odejdą wody płodowe lub wystąpi krwawienie, a skurczów nie ma, również należy udać się do szpitala - bez względu na to czy to jest dzień, na który przypada termin porodu. Gdyby zdarzyło się, że nie odczuwa pani ruchów płodu, także należy udać się do szpitala.

Problem z hemoroidami może nasilić się w czasie porodu (podczas parcia one „wychodzą”) – problem może utrzymywać się jeszcze w okresie połogu, a potem powinien złagodnieć przy odpowiednim postępowaniu.

Ważna jest dbałość o regularne wypróżnienia, przyjmowanie dużo płynów, spożywanie owoców i warzyw. Można przyjmować błonnik, pić len na czczo, a miejscowo stosować czopki propolisowe lub maść propolisową.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna

