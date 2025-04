fot. Fotolia

Herceptin (trastuzumab) – preparat, który zrewolucjonizował leczenie HER2- dodatniego raka piersi, został zarejestrowany przez EMA (European Medicines Agency) w nowej formie do podawania podskórnego, zarówno we wczesnej, jak i zaawansowanej postaci choroby.

Podanie podskórne trwa od 2 do 5 minut, wlew zaś od 30 do 90 minut. Szybsza i wygodniejsza forma podania jest alternatywą dla dożylnej postaci leku, stosowanej każdego roku u ponad 80 000 chorych w Europie.

Podskórna postać Herceptin to gotowy do użycia płyn podawany w stałej dawce 600 mg/5 ml co trzy tygodnie. Lek podawany w tej formie zachowuje taką samą skuteczność jak forma dożylna. W trakcie badań klinicznych potwierdzono zbliżony profil bezpieczeństwa, nie wykazując dodatkowych skutków ubocznych wynikających ze zmiany sposobu podawania preparatu.

Bezbolesne rozprzestrzenianie się i wchłanianie wstrzykniętego roztworu pod skórą jest możliwe dzięki nowatorskiemu połączeniu substancji czynnej trastuzumabu z substancją pomocniczą – hialuronidazą, która zwiększa odwracalnie przepuszczalność tkanki podskórnej. Lek przenika do naczyń krwionośnych i działa przeciwnowotworowo, blokując aktywność receptora HER2, odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów do wzrostu komórek nowotworowych, a tym samym do rozwoju guza.

– Możliwość zastosowania trastuzumabu – kluczowej w HER2-dodatnim raku piersi terapii – w formie podskórnej iniekcji, oznacza wyraźną poprawę jakości życia pacjentek. Wizyta w szpitalu w celu otrzymania w ciągu 5 minut kolejnego kursu leczenia systemowego, staje się jednym z wielu kolejnych zadań przewidzianych w danym dniu, nie paraliżując życia pacjentki i jej rodziny. Dla lekarzy, jak również pielęgniarek opiekujących się pacjentem, ta istotna zmiana ma jeszcze jedno zasadnicze znaczenie: pozwala w tym samym czasie pomóc znacznie większej liczbie pacjentów niż dotychczas, kiedy wlew trwał nawet 90 minut – powiedział prof. dr hab. n med. Piotr Wysocki z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Większy komfort leczenia

Podanie podskórne jest równie skuteczną i zarazem mniej inwazyjną metodą podawania tego sprawdzonego leku. Pacjenci otrzymujący go w postaci iniekcji podskórnej nie będą musieli mieć zakładanego wenflonu lub portu (cienkiej rurki zwanej cewnikiem, umieszczonym w żyłach centralnych). Nie ma problemów z wkłuciem w żyłę, zapaleniem żył czy innymi powikłaniami związanymi z tą drogą podania leku.

Podawanie preparatu Herceptin w formie podskórnej jest preferowane przez chorych, co zostało potwierdzone w badaniu klinicznym, w którym brały również udział polskie pacjentki. Kobietom chorym na HER2-dodatniego raka piersi podawano lek Herceptin w postaci dożylnej lub podskórnej, zmieniając w kolejnych cyklach drogę podania leku. Wykazano, że ponad 91% chorych wybiera formę podskórną preparatu.

Optymalizacja pracy personelu medycznego

Nowy sposób podawania trastuzumabu jest szybszy i wygodniejszy. W przeciwieństwie do terapii dożylnej stałe dawki leku podawanego podskórnie nie wymagają rozpuszczania ani obliczania dawki dla każdego chorego w oparciu o jego wagę (co jest konieczne przy formie dożylnej). Podawanie leku drogą podskórną nie wymaga również stosowania dawki nasycającej, która w przypadku wlewów dożylnych inicjowała działanie terapii.

Przeprowadzono analizy międzynarodowe, porównujące wykorzystanie czasu i zasobów szpitala (sprzętu, materiałów medycznych, zaangażowania personelu medycznego) przy zastosowaniu obu form leku Herceptin. Wykazano średnią redukcję czasu pracy personelu przy podawaniu formy podskórnej o 25-42% oraz zużycia sprzętu o 66-80%.

Terapia trastuzumabem zarówno w formie dożylnej, jak i podskórnej przeznaczona jest dla pacjentek z rakiem piersi, u których stwierdzono nadmierną obecność receptora HER2. Ten typ nowotworu, określany mianem HER2-dodatniego, rozwija się szybciej niż inne nowotwory piersi i częściej powoduje przerzuty. Zastosowanie odpowiedniego leczenia, jak również szczególna dbałość o komfort pacjentki, zyskują priorytetowe znaczenie w obliczu agresywnej postaci raka.

Roczna terapia chorych na wczesnego HER2-dodatniego raka piersi z użyciem preparatu trastuzumab zmniejsza względne ryzyko nawrotu choroby o około połowę (50%), ryzyko śmierci o około jedną trzecią (34%).

Dzięki rozwojowi medycyny nie tylko pojawianie się nowych terapii, ale sposób ich podawania staje się bardziej nowoczesny. Prowadzenie normalnego trybu życia, zachowanie aktywności oraz świadomość, że raka można leczyć coraz skuteczniej i bardziej komfortowo, korzystnie wpływa na samopoczucie chorych i nastawienie do procesu leczenia.

Źródło: materiały prasowe Primum/mn