Latem noś się naturalnie

Lato, w porównaniu z innymi porami roku, to czas, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na higienę okolic intymnych – wysokie temperatury prowadzą do nadmiernej potliwości tej części ciała i związanego z tym występowaniem uczucia dyskomfortu.

Co gorsza, syntetyczne ubrania i bielizna często nie pozwalają skórze oddychać i w konsekwencji prowadzą do jej przegrzania. To zaś stwarza doskonałe warunki do rozwoju bakterii i niesie ze sobą ryzyko pojawienia się stanu zapalnego.

Przede wszystkim zaleca się więc noszenie odzieży wykonanej z materiałów naturalnych.

Majtki czy stringi?

Jak wyjaśnia doktor Joanna Wojciula, oprócz materiału, zwłaszcza latem istotny staje się także rodzaj noszonej bielizny. I tak np. stringi powinny być zarezerwowane jedynie na wyjątkowe okazje – wąski pasek tkaniny może bowiem ocierać i ranić krocze, co zwiększa ryzyko pojawienia się wewnątrz drobnoustrojów.

Mycie okolic intymnych



- Oprócz tego latem należy częściej niż zwykle korzystać z bidetu i myć okolicę intymną ciepłą wodą – unikając przy tym bezpośredniego strumienia, który mógłby wtłaczać bakterie do wnętrza ciała. Wodę powinno się zatem kierować w drugą stronę, gdzie niezależnie od dokładności zabiegów higienicznych na skórze znajduje się wiele bakterii – wyjaśnia lek. med. Joanna Wojciula, specjalista ginekologii z Holistic Med w Białymstoku.

Przy tej okazji warto także przypomnieć o zaleceniu używania delikatnego papieru toaletowego, który zapobiega powstawaniu drobnych otarć. Tego typu podrażnienia są bowiem często przyczyną świądu, pieczenia, bólu oraz dolegliwości przy oddawaniu moczu, kiedy to uszkodzona skóra sromu narażona jest na jego działanie.

Okolicę intymną należy myć dłonią, a nie różnego rodzaju gąbkami (które szybko stają się siedliskiem grzybów), stosując do tego płyny do higieny intymnej utrzymującej naturalne pH pochwy. Jego prawidłowy poziom (od 3,8 do 4,5) hamuje namnażanie się mikroorganizmów chorobotwórczych i jednocześnie stymuluje układ odpornościowy. Niewskazane są przy tym kosmetyczne mydła zapachowe. Po umyciu okolicę tę powinno się delikatnie osuszać miękkim, zupełnie suchym ręcznikiem osobistym przeznaczonym wyłącznie do tej strefy. Ręcznik taki należy wymieniać co 2-3 dni, gdyż środowisko wilgotne i ciepłe jest siedliskiem drobnoustrojów.

Higiena intymna na plaży

Lato jest też okresem, gdy podczas wypoczynku nad wodą często przez wiele godzin przebywa się w mokrym, zanieczyszczonym piaskiem kostiumie kąpielowym. To powoduje mikrourazy skóry i błony śluzowej okolicy płciowej i w konsekwencji stan zapalny. W związku z tym wskazana jest zmiana kostiumu na suche ubranie. W wilgotnym kostiumie kąpielowym można usiąść wyłącznie na własnym ręczniku, gdyż w mokrych środowiskach patogeny mogą przebywać znacznie dłużej. Już samo siedzenie w stroju plażowym na brzegu basenu jest czynnikiem ryzyka stanu zapalnego sromu i pochwy.

Higiena w czasie miesiączki

- Podczas miesiączki należy szczególnie przestrzegać wszystkich zasad higieny intymnej. Jeżeli w tym czasie dbałość o nie jest niewystarczająca, może dojść nie tylko do miejscowych stanów zapalnych, ale również do ciężkich infekcji całego narządu rodnego - dodaje specjalistka.

W tym czasie podpaski należy zmieniać tak często, jak jest to konieczne, ale nie rzadziej, niż co 2-3 godziny. Tampony powinny być używane tylko w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego i wymienia się je co około 3 godziny. W przypadku niedostosowania się do tych zasad może dojść do powstania suchości pochwy, podrażnienia śluzówki oraz rozmnażania niebezpiecznych bakterii zagrażających życiu.

Chusteczki i wkładki



W czasie cyklu zaleca się też używanie naturalnych („oddychających”) wkładek higienicznych (bez wewnętrznej, ceratowej warstwy), optymalnie bezzapachowych, by dodatkowo nie podrażniać śluzówki przedsionka pochwy.

W utrzymaniu czystości przy braku możliwości skorzystania z bidetu ważną rolę mogą odgrywać chusteczki do higieny intymnej. Działają antybakteryjnie, przywracają równowagę kwasowo-zasadową, łagodzą podrażnienia oraz zapewniają uczucie świeżości i likwidują nieprzyjemną woń. Składniki zawarte w recepturach tego typu preparatów chronią naturalną florę bakteryjną – niezbędną do prawidłowego przebiegu naturalnych procesów fizjologicznych.

Niezależnie od wszelkich zabiegów higienicznych, przy jakichkolwiek dolegliwościach (swędzenie, dyskomfort podczas stosunku płciowego lub oddawania moczu) zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Jedynie wtedy możliwe jest szybkie zapobiegnięcie chorobie. W ostatnich latach odporność naszej populacji słabnie, a liczba chorób przenoszonych drogą płciową wzrasta. - Szczególnie agresywne i trudno leczące się są przy tym zakażenia grzybicze. I – jak podkreśla Joanna Wojciula z Holistic Med - choć sposoby zakażenia się nie zmieniły, to wielu chorobom można zapobiec. Wystarczy przestrzegać prostych zasad higieny intymnej, co pozwoli nam w czasie wakacji cieszyć się dobrym zdrowiem.

