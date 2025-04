Zbliża się czas wypoczynku i wakacji. Oprócz planowania, gdzie pojedziemy i co powinniśmy ze sobą zabrać, nie zapominajmy też o sobie i naszym komforcie intymnym, zwłaszcza, gdy wybieramy się w ciepłe miejsca.

Lato to czas, kiedy nasze miejsca intymne poddawane są prawdziwemu sprawdzianowi. Nie możemy zapominać o tym, że plaże, kąpieliska, baseny, publiczne natryski i toalety, są źródłem różnych bakterii. Również noszenie syntetycznych kostiumów kąpielowych, przez które w trakcie upałów skóra nie oddycha nie sprzyja naszemu zdrowiu intymnemu.

O czym warto pamiętać w podróży i na wakacjach:

zadbaj o to, żeby zmieniać kostium kąpielowy zaraz po wyjściu z wody

staraj się wysuszyć zmoczony ręcznik, a nie rzucać go w kąt, żeby rozwijały się w nim bakterie

pamiętaj o noszeniu przewiewnej bielizny, wykonanej z naturalnych materiałów (bawełny)

zrezygnuj z noszenia stringów, zastąp je figami. Stringi nie stanowią żadnej bariery dla bakterii

częściej się podmywaj, stosując specjalne żele do higieny intymnej

zadbaj o florę bakteryjną miejsc intymnych, zanim wyjedziesz na wakacje zażywaj dobre probiotyki, które ochronią Cię przed chorobotwórczymi bakteriami i grzybami np. prOVag ® (działa długotrwale, a jego skład idealnie dopasowany jest do kobiecej polskiej mikroflory), w ten sposób przygotujesz się na wymarzony urlop

przed wyjazdem zakup w aptece nakładki na deski klozetowe, będziesz mogła je wykorzystać w podróży

staraj się mieć przy sobie swój papier toaletowy, będziesz miała pewność, że nie jest on zanieczyszczony

wrzuć do podręcznej torebki wilgotne chusteczki do higieny intymnej, przydadzą ci się w każdej sytuacji, a zwłaszcza w trakcie okresu

jeśli masz predyspozycje do podrażnień, lub częstego łapania infekcji intymnych zabierz ze sobą żel prOVag żel, który natychmiastowo łagodzi podrażnienia intymne, nawilża i pomaga otrzymać komfort intymny i właściwe pH.

Stosując się do powyższych zaleceń mamy nadzieję, że nie przywieziesz z urlopu infekcji intymnej. Ale jeśli by się to już zdarzyło udaj się niezwłocznie do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie.

Polecane produkty do ochrony zdrowia intymnego:



prOVag żel - Łagodzenie podrażnień i nawilżanie

Natychmiastowe działanie i komfort intymny. Żel jest do smarowania okolic intymnych, nie do mycia. Zawiera bardzo dużą dawkę metabolitów bakterii Lactobacillus-są to mocno skoncentrowane substancje aktywne, które naturalnie niszczą bakterie i grzyby ale nie niszczą mikroflory okolic intymnych, a ją wspomagają.

Żel tworzy specjalne środowisko-mały mikrokosmos intymny, który zakwasza, przywraca równowagę i niszczy niekorzystne bakterie i grzyby).

Wyjątkowy żel do łagodzenia podrażnień, nawilżania i ochrony okolic intymnych. Miej go zawsze przy sobie, zwłaszcza w przypadku pierwszych objawów problemów intymnych. prOVag żel zapewni Ci natychmiastową ochronę i komfort intymny. Jego praktyczne opakowanie wystarczy aż na 100 aplikacji.

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Otrzymał złoty Otis 2012 w kategorii najlepszy preparat na schorzenia ginekologiczne. Cena ok. 28 zł.

prOVag® - Długotrwała ochrona intymna

Wzmocnienie mikroflory układu pokarmowego i rozrodczego - polecany przy nawracających infekcjach, w ciąży oraz do długotrwałej ochrony w stanach zwiększonego ryzyka np. przed podróżą. Unikatowy jest mechanizm działania, czyli nie tylko odbudowa mikroflory pochwy, ale i blokada migracji chorobotwórczych patogenów z jelit do pochwy.

Doustny probiotyk prOVag® zawiera dużą dawkę dobroczynnych polskich bakterii, które wzmacniają ochronną mikroflorę zarówno układu pokarmowego jak i rozrodczego. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Produkt najlepiej dopasowany do mikroflory Polek, z pośród doustnych probiotyków ginekologicznych.

Stosuj gdy masz nawracające problemy intymne,przed zwiększonym narażeniem na nie np. podróż lub gdy chcesz wzmocnić swoją ochronę. Wystarczy kapsułka dziennie byś czuła się bezpiecznie! Cena ok. 22 zł.

inVag® - Szybkie działanie

Dopochwowy lek probiotyczny do szybkiej odbudowy mikroflory pochwy. Wyjątkowa skuteczność działania oparta jest o 3 innowacyjne szczepy, które mają wzmocnioną siłę działania i są najlepiej dopasowane do mikroflory Polek, z pośród dopochwowych probiotyków ginekologicznych. Stosuj wspomagająco przy zakażeniach pochwy (grzybica, upławy, bakteryjna vaginoza).

Kapsułki dopochwowe twarde, 1 kapsułka zawiera nie mniej niż 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: IBSS BIOMED S.A.

Jeśli chcesz zasięgnąć opinii kobiet na temat prOVag® i prOVag żel wejdź TUTAJ