Co mieszka w jamie ustnej?

Jama ustna jest siedliskiem wielu rodzajów bakterii, między innymi paciorkowców - Streptococcus gordonii czy Streptococcus sanguinis. Ludzie, którzy rzadko i nieregularnie myją zęby, mają problem z częstym krwawieniem z dziąseł, co może być niezwykle szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Wędrówka bakterii z jamy ustnej

Poprzez krwawiące naczynie krwionośne bakterie dostają się do układu krwionośnego. Tam bakterie traktowane są jak ciała obce – opłaszczane przez białe krwinki i płytki krwi. Kontakt z płytkami uruchamia wewnątrznaczyniową kaskadę krzepnięcia. Bakteria opłaszczona przez komórki krwi, staje się cięższa, osiada na ścianach. Jest to przyczyną powstawania lokalnych uszkodzeń w naczyniach i dalszego osadzania się w tych miejscach elementów morfotycznych i oraz cząsteczek cholesterolu. Tak dochodzi do powstania blaszki miażdżycowej. Proces ten jest ogólnoustrojowy, jednak najbardziej dotyczy naczyń wieńcowych serca oraz naczyń w mózgu. Lokalny proces zapalny w jamie ustnej pobudza również wydzielanie związków zwiększających krzepliwość krwi. Związki te, po przedostaniu się do krwi, zaburzają stabilność blaszki miażdżycowej, która może się oderwać, pękać i „zatykać” naczynia. W rezultacie może dojść do zawału serca, udaru mózgu lub powstania zatoru obwodowego.

Polecamy: Dlaczego warto leczyć miażdżycę w każdym wieku?

Dlaczego powinniśmy być ostrożni?

Bakterie bytujące w jamie ustnej mogą również być przyczyną zakażenia ogólnoustrojowego z sepsą i infekcyjnym zapalaniem wsierdzia włącznie. Próchnica zębów może skutkować zapaleniem miazgi zęba, martwicą dziąsła, a także stanami zapalnymi takimi jak: ziarniniaki, torbiele oraz zapalenia kości o charakterze miejscowym lub ogólnym, jak również choroby przyzębia, czyli tkanek otaczających ząb. Bakterie z jamy ustnej, drogą naczyń krwionośnych, mogą przedostawać się do innych narządów takich jak: gałka oczna, oczodół oraz mogą być przyczyną powstawania lokalnych ropni. Na skutek długotrwałego stanu zapalnego, dojść może do choroby reumatycznej, a także do zapalenia mózgu i móżdżku.

Czytaj też: Jak walczyć z próchnicą u dzieci?

Choroby zębów i jamy ustnej stanowią niewielki procent zachorowań, jednak nie należy ich bagatelizować, zwłaszcza u dzieci. Tworzenie się ogniska ropnego przebiega dużo szybciej, niż u dorosłych, ponieważ układ odpornościowy dziecka nie jest jeszcze dobrze wykształcony. Ważne jest, aby leczyć również zęby mleczne u dzieci.

Zatem właściwa higiena jamy ustnej nie jest tylko sprawą natury estetycznej.

Zdrowe zęby nie tylko pozwalają lepiej wyglądać, ale również umożliwiają odpowiednie spożywanie pokarmów i mówienie. Dobry stan zdrowia jamy ustnej jest ważny dla ogólnego samopoczucia, ale także jest inwestycją w zdrowe serce.

Reklama