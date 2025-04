Na początek rzecz oczywista, acz ważna - penisa trzeba myć. Przy okazji każdego prysznica lub kąpieli, należy go umyć odprowadzając delikatnie napletek. Można do tego używać zwykłego mydła lub żelu – nieuszkodzona nie powinna się podrażniać pod wpływem tych środków. Jeśli jednak odczuwasz nieprzyjemne szczypanie, możesz używać specjalnych płynów o neutralnym pH, żelów do higieny intymnej lub tylko wody. Zawsze należy dokładnie spłukać czystą wodą wszystkie środki pielęgnacyjne, uważając, żeby nie zostały pod skórą napletka.

Reklama

Ważna przestrzeń

Bardzo ważną zasadą jest utrzymywanie przestrzeni między napletkiem a żołędzią penisa w czystości. Jest to znacznie łatwiejsze dla mężczyzn obrzezanych. Udowodniono, że partnerki tych mężczyzn są mniej narażone na infekcje przenoszone drogą płciową – a to dlatego, że nic się nie gromadzi pod napletkiem, który został usunięty. Jednak w naszej kulturze obrzezanie nie jest powszechne, więc należy dbać o higienę nieobrzezanego członka.

Dlatego zapamiętaj – przy oddawaniu moczu zadbaj, żeby nie dostawał się on w różne zakamarki, podczas mycia zawsze odprowadzaj cały napletek.

Polecamy: Niepokojące objawy - czego wstydzą się mężczyźni?

Napletek w dół

Skóra napletka powinna się łatwo odprowadzać i pozwalać na odsłonięcie w całości żołędzi penisa. Na początku życia napletek jest mocno przytwierdzony do członka i prawie nie pozwala się zsunąć. Jednak wraz ze wzrostem i dojrzewaniem, powinien stopniowo dać się obniżać aż do osiągnięcia całkowitej ruchomości. Jeśli tak się nie dzieje mamy do czynienia ze stulejką. Stulejka może być fizjologiczna – przez pierwsze kilka lat życia lub patologiczna. U dojrzałego mężczyzny zawsze jest nieprawidłowym zjawiskiem i może być objawem np. zapalenia żołędzi.

Nigdy nie należy forsować obniżania napletka! Jest to o tyle niebezpieczne, że może doprowadzić do zadzierzgnięcia – zbyt ciasna skóra napletka zostaje zsunięta z żołędzi prącia, ale nie daje się już nasunąć z powrotem. W dodatku działa jak opaska uciskowa, co może powodować ból, a nawet niedokrwienie dystalnej części prącia.

Higiena to też profilaktyka

Dbałość o higienę to nie tylko używanie kosmetyków. Równie ważna jest profilaktyka zakażeń. Jak można łatwo się domyślić, większość zakażeń tej okolicy ciała przenosi się drogą kontaktów seksualnych. Dlatego jeśli masz dosyć różnorodne życie seksualne lub gdy po prostu uprawiasz seks z kimś, kto nie jest Twoim stałym partnerem, zawsze stosuj prezerwatywy. Chronią nie tylko przed wirusem HIV, ale także przed wieloma paskudnymi infekcjami, które można „złapać” drogą płciową.

Reklama

Czytaj też: Jak objawia się zapalenie jąder i najądrzy?