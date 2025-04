Higiena w biurze latem

Ogólnopolskie media doniosły niedawno, że lubelscy samorządowcy chcą uchwalić prawo umożliwiające wyrzucenie z autobusu osób, które... wydzielają nieprzyjemny zapach. Latem problem higieny lub jej braku staje się rzeczywiście bardziej odczuwalny, ale nieprzestrzeganie zasad higieny ma konsekwencje dużo poważniejsze, niż wrażenia estetyczne.



Reklama

Fot. Depositphotos



Z ankiet przeprowadzonych w ubiegłym roku na zlecenie marki Tork zajmującej się rozwiązaniami do utrzymania higieny, wynika np., że używanie mydła do mycia rąk nie zawsze jest rutynową czynnością. Ankiety przeprowadzono w rozwiniętych cywilizacyjnie krajach: Polsce, Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA, a mimo to wyniki pokazały, że w niektórych sytuacjach nawet 60% respondentów jest zmuszonych korzystać z łazienek, w

których nie ma mydła.

Nie tylko korzystanie z komunikacji publicznej, ale również praca w biurze wiąże się z kontaktem z milionami zarazków i bakterii, które następnie przenoszone są na współpracowników. Niektóre z nich są niegroźne, inne jednak wywołują choroby i infekcje. O te ostatnie jest tym łatwiej, odkąd standardem w biurach stało się używanie klimatyzacji w upalne dni. Profilaktyczne minimum, o którym można i należy przypominać pracownikom biurowym, to mycie i osuszanie rąk.

Kwestia higieny osobistej to delikatna sprawa, o której czasem trudno rozmawiać ze współpracownikami. Niektóre firmy obchodzą ten problem zamieszczając stosowne informacje i instrukcje dotyczące poprawnego mycia rąk w najbardziej newralgicznych miejscach w biurze, czyli łazienkach i kuchniach. Napominania nie będą jednak skuteczne, jeśli w firmie nie będzie dostępu do ciepłej wody, mydła, z którego można skorzystać w higieniczny sposób i ręczników

papierowych, które są najskuteczniejszą metodą na osuszenie skóry dłoni.

Najważniejsze zasady przestrzegania higieny w biurze:



Reklama

1. Zwróć uwagę, aby Twoje biurko, klawiatura, myszka do komputera były regularnie czyszczone.

2. Po przyjściu do pracy, po wyjściu z toalety, przed spożyciem posiłku umyj dłonie ciepłą wodą i mydłem, pocierając dłońmi o siebie przez około 20-30 sekund, następnie opłucz je i wysusz jednorazowym ręcznikiem papierowym.

3. Zwracaj uwagę na to, czego dotykają Twoje dłonie, unikaj dotykania twarzy, okolic ust, oczu.

4. Używaj własnego kubka do kawy lub herbaty.

5. Upewnij się, że klimatyzacja została wyczyszczona po zimie. Unikaj bezpośredniej ekspozycji na schłodzone powietrze.

6. Kwestia higieny w biurze to kwestia Twojego zdrowia. Jeśli uważasz, że w Twojej firmie nie są spełniane standardy, rozważ zgłoszenie tego problemu np. w dziale HR.