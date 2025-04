Hiperglikemia to stan, kiedy poziom cukru we krwi wzrasta ponad poziom prawidłowy.

Może pojawić się po dużym posiłku lub w czasie choroby. Hiperglikemia zwykle nie jest poważnym stanem, jeżeli podwyższenie poziomu cukru we krwi trwa krótko, ale bardzo wysokie poziomy cukru mogą być przyczyną stanu zagrożenia życia, jeżeli nie są rozpoznane i prawidłowo leczone. Poza tym, przedłużone okresy nawet umiarkowanie podwyższonego poziomu cukru mogą prowadzić do poważnych powikłań cukrzycy. Prawie zawsze możesz obniżyć sobie poziom cukru we krwi we własnym zakresie.

Reklama

Wysoki poziom cukru sprawia, że chce Ci się pić i częściej oddajesz mocz. Możesz również mieć większy apetyt niż zwykle. Często czujesz się zmęczony i śpiący. Możesz mieć zaburzenia widzenia i skurcze w nogach. Te objawy są podobne do wczesnych objawów cukrzycy.

Poziom cukru może wzrosnąć, jeśli weźmiesz zbyt mało insuliny albo kiedy zjesz zbyt obfity posiłek, szczególnie jeśli jest bogaty w węglowodany. Może również wzrosnąć, jeżeli jesteś chory i masz gorączkę, wykonałeś mniejszy niż zwykle wysiłek fizyczny lub jesteś narażony na fizyczny lub emocjonalny stres. Tuż przed miesiączką poziom cukru może również wzrosnąć.

Jeśli poziom cukru we krwi jest wysoki

Zbadaj sobie poziom cukru. Jeżeli poziom cukru we krwi jest wysoki lekarz może zalecić Ci wstrzyknięcie 2 do 4 jednostek insuliny krótkodziałającej. Dobrze jest też zbadać mocz na obecność ciał ketonowych. Ciała ketonowe powstają, kiedy brakuje insuliny. Przed następnym posiłkiem zbadaj poziom cukru jeszcze raz i w razie potrzeby skoryguj według niego dawkę insuliny.

Aby uniknąć wysokiego poziomu cukru

Codzienne rutynowe postępowanie pomaga uniknąć wysokiego poziomu cukru. Często udaje się utrzymać odpowiedni poziom cukru dzięki regularnym wstrzyknięciom insuliny, utrzymywaniu stałych pór posiłków oraz wykonywaniu regularnego wysiłku. Z drugiej strony, jeżeli często mierzysz sobie poziom cukru i dostosowujesz dawkę insuliny do ilości i pór posiłków oraz wysiłku fizycznego możesz prowadzić swobodniejszy tryb życia.

Ostre powikłania hiperglikemii - podział:

Kwasicza śpiączka ketonowa Śpiączka hipermolalna (nieketonowa hiperosmolalna hiperglikemia) Kwasica mleczanowa

Reklama

źródło: www.diabetyk.org.pl, aktualizacja: styczeń 2006 r.

.