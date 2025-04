Prolaktyna wydzielana jest do krwi przez przysadkę mózgową. Pełni ona funkcję stymulatora rozwoju gruczołu mlekowego i produkcji mleka. Wzrost stężenia prolaktyny prowadzi do zahamowania wydzielania hormonów płciowych: estrogenów i testosteronu. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami. Pojawić się mogą zaburzenia erekcji u mężczyzn, zaburzenia miesiączkowania u kobiet oraz niepłodność.

Poziom prolaktyny we krwi może być podwyższony zarówno w stanach fizjologicznych jak i w chorobach. Najczęstszą przyczyną hiperprolaktynemii jest ciąża. Inne przyczyny to: gruczolak przysadki lub uszkodzenie podwzgórza.

