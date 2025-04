Prawidłowe stężenie prolaktyny to stężenie poniżej 20 μg/ml u kobiet i 15 μg/ml u mężczyzn. Praktycznie do osiągnięcia progu 50 μg/ml, brak objawów hiperprolaktynemii i nie wymaga ona leczenia. Jeżeli wartości prolaktyny wzrosną do 50-150 μg/ml, wówczas zaczynają się pojawiać dostrzegalne symptomy. Należą do nich zaburzenia miesiączkowania (nieregularne krwawienia, plamienia) lub brak owulacji. Te zjawiska, jeśli kobieta stara się o dziecko, będą się objawiać trudnościami z zajściem w ciążę. Gdy stężenie prolaktyny przekroczy wartość 150-200 μg/ml dochodzi do zatrzymania miesiączkowania. Stan taki często objawia się mlekotokiem, obecnością łagodnych zmian dysplastycznych w piersiach i wymaga natychmiastowej diagnostyki oraz leczenia.

