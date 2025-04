U dzieci chorujących na zapalenie żołądkowo-jelitowe nie występowały drgawki gorączkowe, co sugeruje, że niski poziom pH krwi (kwasica) może mieć działanie ochronne.

Drgawki gorączkowe są najczęstszym typem zaburzeń drgawkowych u dzieci. Występują u 4% dzieci, zazwyczaj w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Wcześniejsze badania sugerowały, że kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych powoduje drgawki gorączkowe.

Do lepszego zrozumienia zmian związanych z drgawkami gorączkowymi, zespół badaczy z Uniwersytetu Medycznego Charité w Berlinie i Uniwersytetu w Helsinkach zbadał 433 dzieci z podobnym nasileniem gorączki, które zostały przyjęte do szpitala ze względu na drgawki gorączkowe (n = 213) lub zapalenie żołądkowo-jelitowe (n = 220). Wszystkim dzieciom przy przyjęciu do szpitala zbadano odczyn pH krwi oraz stężenie dwutlenku węgla.

Okazało się, że dzieci z drgawkami gorączkowymi mają zasadowicę oddechową, a dzieci z wirusowym zakażeniem przewodu pokarmowego kwasicę metaboliczną. Drgawki gorączkowe, nie występowały u dzieci z zakażeniem żołądkowo-jelitowym, z wyjątkiem podgrupy 15 pacjentów, u których stwierdzono zasadowicę.

Wyniki badań wskazują, że drgawki gorączkowe są powiązane z zasadowicą oddechową, a nie związane z ciężkością podstawowej infekcji. Dalsze badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy wpływanie na równowagę kwasowo-zasadową będzie miało zastosowanie w terapii drgawek gorączkowych.

ScienceDaily / kp

