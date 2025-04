Balsam allerco® to nowoczesny preparat do pielęgnacji ciała i skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii. Jest produktem hipoalergicznym, nie zawiera substancji zapachowych i barwników.

Dzięki specjalnie dobranym składnikom balsam do ciała allerco® :

działa przeciwzapalnie dzięki zawartości metabolitu witaminy PP (1-metylonikotynamid substancja czynna o właściwościach przeciwzapalnych);

długotrwale natłuszcza i nawilża;

wyselekcjonowane emolienty ograniczają przez naskórkową utratę wody (emolient to środek, który nie tylko nawilża, ale dodatkowo dba na różne sposoby o to, aby skóra nie traciła swojej naturalnej wilgoci. Emolienty pomagają zatrzymać naturalną wodę we wnętrzu);

dodatek witaminy E oraz gliceryny pomaga zatrzymać naturalną wodę we wnętrzu skóry zapobiegając nadmiernemu jaj wysuszeniu;

zmniejsza szorstkość i suchość, przywraca skórze równowagę, odbudowując jej płaszcz lipidowy;

łagodzi podrażnienia, przywracając skórze utracony komfort.

Wskazania stosowania: balsam allerco® przeznaczony jest do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii (alergia kontaktowa, wyprysk, atopowe zapalenie skóry, zapalenie skóry wieku starczego). Balsam allerco® należy stosować codziennie na zmienioną powierzchnię skóry. Szczególnie zalecane jest stosowanie preparatu po każdym umyciu i osuszeniu skóry. Balsam należy stosować profilaktycznie jako środek pielęgnujący.

Balsam allerco® polecany jest do stosowania bez ograniczeń wiekowych, również u dzieci! Produkt rekomendowany dla niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.

Balsam allerco® to produkt testowany dermatologicznie dostępny wyłącznie w aptekach.

Cena 150 ml – ok.: 26zł

NOWA POJEMNOŚĆ 250 ml - CENA ok. 35 zł