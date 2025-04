Hipogonadyzm zaburza wydzielanie hormonów i dotyczy najczęściej mężczyzn. Prowadzi do zmian w wyglądzie narządów płciowych, jak i do redukcji owłosienia. Zmianie może ulec także budowa ciała. Rozpoznanie u chłopców w okresie przed dojrzewaniem widać na pierwszy rzut oka. W późniejszym czasie zleca się pomiar stężenia testosteronu. Bez względu na to w jakim wieku się pojawi może prowadzić do zaburzenia produkcji plemników.

Reklama