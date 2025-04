W szpitalu przy ul. Banacha przeprowadzono akcję ratunkową 70-letniego mężczyzny, który upadł podczas spaceru w parku z powodu zatrzymania krążenia. Mimo akcji reanimacyjnej – defibrylacji i przywrócenia pracy serca – nie odzyskał świadomości.

Zespół lekarzy zdecydował się na użycie niedawno zakupionego – bez pomocy finansowej NFZ – urządzenia do hipotermii leczniczej. Za pomocą połączonych rurkami mat, którymi okłada się ciało pacjenta, organizm może zostać schłodzony do temperatury poniżej 36,6oC. W celu ochrony ośrodkowego układu nerwowego organizm mężczyzny został wychłodzony do kontrolowanej temperatury 33oC. Ta metoda leczenia daje dwukrotnie większą szansę na powrót do zdrowia i odzyskanie świadomości. Lekarze czekają na przebudzenie pacjenta w ciągu kilku dni.

To pierwszy przypadek użycia metody kontrolowanego obniżania temperatury w celu ratowania osoby w polskim szpitalu. Jeśli ta metoda się sprawdzi, inne placówki będą rozważać zakup sprzętu do hipotermii z własnych środków.

