Wskazania do usunięcia macicy

Wskazaniem do usunięcia macicy jest kilka przypadków. Po pierwsze stosuje się tą procedurę w przypadku mięśniaków macicy. Muszą być one jednak stosunkowo duże i zaburzać funkcję narządu. Dodatkowo macicy z mięśniakami nie usuwa się zazwyczaj przed ukończeniem okresu prokreacyjnego. Innym wskazaniem są krwawienia z dróg rodnych związane z dysfunkcją endometrium i które nie ustępują po mniej inwazyjnych procedurach. 10% zabiegów wykonywanych jest z powodu raka lub poważnych stanów przedrakowych. W bardzo rzadkich przypadkach macica jest usuwana po porodzie, gdy inne metody stosowane w celu jej obkurczenia zawodzą.

Przeczytaj: Czym są mięśniaki macicy?

Reklama

Po pierwsze diagnostyka

Przed operacją lekarz potrzebuje zazwyczaj kilku badań, które pomogą zaplanować procedurę. Niezbędne będzie usg oraz badanie cytologiczne. W niektórych przypadkach lekarz może wymagać tomografii komputerowej lub biopsji endometrium.

Polecamy: Cytologia - co to takiego?

Szereg możliwości

W przypadku dużych zmian, szczególnie rozrostów nowotworowych (duże mięśniaki) nacinana się brzuch i wycina narząd. Obecnie wiele operacji odbywa się za pomocą laparoskopii lub drogą przez pochwową. Do tej ostatniej kwalifikują się głównie pacjentki z wypadaniem narządu rodnego, z rozrostem endometrium oraz dysplazją szyjki macicy. Pozwala to na szybszy powrót do zdrowia oraz krótszy okres hospitalizacji.

Reklama

Boję się o swoją kobiecość- jak rozległy będzie zabieg?

W różnych sytuacjach stosowane są odmienności jeśli chodzi o ostateczny przebieg operacji. Stosuje się usunięcie macicy z szyjką, bez szyjki, z przydatkami lub bez, wszystko zależy od wskazań i rozległości zaburzeń. W razie wątpliwości należy porozmawiać ze swoim lekarzem w celu ustalenia przebiegu procedury.

Potrzebna może okazać się również pomoc psychologa jako że macica jest przez przedstawicielki płci żeńskiej kojarzona z kobiecością i ich indywidualnością.