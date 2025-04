Narodziny idei czerwonej kokardki

Idea „czerwonej kokardki” zrodziła się w 1991 roku. Symbol ten został wymyślony przez Visual AIDS – organizację charytatywną zrzeszającą artystów, funkcjonującą na terenie Nowego Jorku. Celem wyżej wymienionej organizacji było upamiętnienie zmarłych oraz umierających z powodu AIDS, a także zwiększenie świadomości dotyczącej tego jakże groźnego dla nas wroga. Ważne było uświadomienie wszystkim wokół potrzeb ludzi żyjących z HIV oraz AIDS i nawoływanie do wspólnej pomocy oraz zmuszenie rządu do większych nakładów finansowych na badania w kierunku opracowania skutecznego sposoby przeciwdziałania AIDS.

Na wzór

Pomysł wprowadzony został na wzór „żółtej kokardki” upamiętniającej żołnierzy amerykańskich walczących w wojnie w zatoce Perskiej. Czerwony kolor ma wywoływać konotacje związane z krwią a także namiętnością, gniewem, walką oraz miłością. Ponieważ jak dotąd nie udało się opracować skutecznego lekarstwa zwalczającego HIV oraz AIDS, kokardka ma kształt odwróconej litery V. Większość ludzi nie miała świadomości, że symbol ten ma jakikolwiek związek z AIDS. Sens znaku wyjaśniono dopiero podczas wręczania nagród telewizyjnych.

W Polsce

Pomysłodawcy „czerwonej kokardki” nie przypuszczali, że symbol ten stanie się aż tak ważny dla wszystkich chorych na HIV oraz AIDS. W Polsce, zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania „Czerwonej Kokardki”, stanowi ona wyróżnienie przyznawane z okazji Światowego Dnia AIDS. Wyróżnienie „Czerwoną Kokardką” otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.

