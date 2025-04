Rozwój anestezjologii - nieunikniony krok

Od wieków ludzie próbowali sobie radzić z bólem. W starożytnych kulturach do tego celu używano roślin, które miały działanie przeciwbólowe i zmieniały funkcjonowanie układu nerwowego. Należały do nich opiaty i kanabinoidy pozyskiwane z roślinnych surowców naturalnych. Potrafiły one łagodzić dyskomfort, jednak w przypadku bólu operacyjnego nie przynosiły spodziewanych korzyści

Nowe rozwiązania

Alkohol etylowy w dużych dawkach okazywał się nienajgorszym rozwiązaniem, jednak nie do końca skutecznym. Dodatkowo, gdy pacjent nie do końca tracił przytomność, wymiotował, co mogło doprowadzić do zachłystowego zapalenia płuc i śmierci. W 1275 roku zsyntetyzowano eter, jednak przez wiele lat odszedł w zapomnienie i został na nowo odkryty dopiero w XVIII wieku jako środek stosowany w ‘intensywnej rekreacji’. Anestetyczne właściwości gazu rozweselającego zostały odkryte przez Davy’ego, jednak wiadomość ta nie została przez wiele lat wykorzystana. Wobec tego do XIX wieku najważniejszą umiejętnością chirurga była jak największa szybkość, z jaką posługiwał się skalpelem.

A może by tak..?

W podobnym czasie kilku chirurgów zaczęło odkrywać, że osoby pod wpływem gazów nie odczuwają bólu i zaczęli przenosić te obserwacje do świata medycyny. Pierwsze eksperymenty okazywały się ogromnym sukcesem.

Krok po kroku

Zastosowanie gazów prowadziło jednak do kolejnych wątpliwości- jak je przechowywać? Jak dostarczyć nieprzytomnemu pacjentowi odpowiednią ilość tlenu? Dodatkowo kurczące się mięśnie utrudniały chirurgom zdecydowanie pracę. Rozkurczenie ich lekami zwiotczającymi uniemożliwia natomiast oddychanie. Niemożliwe wydawało się również wykonywanie operacji w klatce piersiowej ze względu na naturalne podciśnienie umożliwiające powietrzu wędrówkę z i do płuc. Rodzące się kolejne problemy pozwalały na wprowadzanie kolejnych rozwiązań. Pojawił się sprzęt, który umożliwia przechowywanie i dawkowanie substancji, pojawiają się coraz lepsze leki, a co najważniejsze, znamy dobrze ich działania pożądane i niepożądane, co umożliwia bezpieczne stosowanie. Nie było tak jednak zawsze i warto o tym pamiętać.

