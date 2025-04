Wzajemne oddziaływanie ciąży i AIDS

Po latach badań nad HIV oraz AIDS wiadomo na pewno, że ciąża nie ma negatywnego wpływu na przebieg samej choroby. Sam przebieg ciąży, tak jak u kobiet niezakażonych HIV, zależy od stanu jej zdrowia. Młode kobiety zakażone HIV, które nie chorowały wcześniej na poważne choroby, zazwyczaj znoszą ciążę całkiem dobrze. Natomiast kobiety, u których zakażenie utrzymuje się od wielu lat oraz kobiety starsze, które miały już do czynienia ze schorzeniami wskaźnikowymi dla AIDS mogą znosić ciążę gorzej. Mogą one także mieć problemy z donoszeniem ciąży, jak również z porodem.

Każda kobieta ciężarna – nie tylko zakażona HIV powinna być pod stała opieką lekarza ginekologa. Natomiast kobieta borykająca się z HIV - również pod kontrolą specjalisty zajmującego się terapią zakażenia. Tylko wówczas można zadbać o prawidłowy przebieg ciąży oraz bezpieczeństwo dziecka.

Gdy jedno z partnerów jest zakażone

Ponieważ w dobie leczenia antyretrowirusowego rokowanie osób zakażonych HIV uległo znacznej poprawie i wydłużyło się znacznie życie osób zakażonych, kobiety zakażone HIV mogą planować posiadanie dzieci.

Jeśli niezakażona kobieta planuje zajście w ciążę z zakażonym partnerem, trzeba pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko przeniesienia choroby na osobę zdrową. Jeżeli nawet we krwi partnera wiremia jest niewykrywalna, nie znaczy to wcale, że tak samo niski poziom wiremii jest w płynie nasiennym.

Płukanie plemników

Bezpieczniejszym sposobem zajścia w ciążę z partnerem zakażonym wirusem HIV jest wykorzystanie metody zwanej „płukaniem plemników” (ang. sperm washing). Plemniki nie przenoszą zakażenia, HIV znajduje się w krwinkach białych, które są w płynie nasiennym. Dlatego też oddziela się plemniki od płynu nasiennego, a tak wydzielone, „wypłukane” plemniki mogą być podane bezpośrednio do macicy. Dotąd nie odnotowano jeszcze przypadku przeniesienia zakażenia HIV na kobietę, spowodowanego zapłodnieniem przy użyciu metody płukania plemników. Niestety, metoda ta nie jest w 100% skuteczna. Co to oznacza? Że rzadko dochodzi do zapłodnienia już po pierwszej próbie. Często zdarza się, że należy ją powtórzyć co najmniej kilka razy. Jeżeli próba się powiedzie i kobieta zajdzie w ciążę, należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności – stosowanie się do zasad bezpiecznego seksu - aby nie doszło do zakażenia HIV w czasie ciąży. Krótko po zakażeniu poziom wiremii we krwi jest najwyższy, co może spowodować zakażenie wewnątrzmaciczne płodu.

Gdy liczba plemników w nasieniu mężczyzny jest niewielka, możliwe jest wykorzystanie metody zapłodnienia in vitro.

