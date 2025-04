Udzielanie pierwszej pomocy

Pamiętaj, że każdy, kto udziela pierwszej pomocy zobowiązany jest także do ochrony swojego zdrowia, dlatego musisz zachować wszelkie środki ostrożności zabezpieczające twój organizm przed wtargnięciem do niego niebezpiecznego wirusa. Nie chodzi tu tylko o zakażenie HIV, ale także o żółtaczkę typu B lub C. Dlatego pamiętaj o stosowaniu rękawiczek (jeśli masz świadomość, że udzielasz pomocy osobie zainfekowanej). Miej pod ręką także środki odkażające, jak również dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy medycznej.

Środki pierwszej pomocy powinny zawsze znajdować się w bezpiecznym, dobrze oznaczonym miejscu. Pamiętaj, aby unikać kontaktu z krwią zakażonej osoby oraz z innymi płynami ustrojowymi. Uwaga!! Nigdy nie wkładaj oraz nie zdejmuj rękawiczek, pomagając sobie przy tym zębami!! Zdejmując zużyte rękawiczki, zwróć uwagę, aby przewrócić je na drugą stronę. Dzięki temu wszelkie zarazki pozostaną wewnątrz. Rękawiczki wyrzuć do kosza lub niszczarki, uprzednio zawijając je szczelnie w plastikową torebkę.

Wszelkie skaleczenia, pęknięcia itp. na skórze lub też rany otwarte osoby, której udzielasz pierwszej pomocy, zakryj najpierw jałowym opatrunkiem. Jeśli miałeś kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi drugiej osoby, pamiętaj, aby dokładnie umyć ręce oraz inne powierzchnie skóry, które miały z nimi bezpośredni kontakt.

Uwaga na krew i płyny ustrojowe

Jeśli masz do czynienia z rozlaną krwią lub też innymi płynami ustrojowymi zainfekowanej osoby, pokryj je środkiem dezynfekującym zawierającym chlor.

Wiele z tych preparatów dostępnych jest na rynku w sklepach lub działach chemicznych. Następnie przykryj plamę ręcznikiem papierowym lub chusteczkami higienicznymi i pozostaw do wchłonięcia na około 10–15 minut. Nałóż gumowe rękawiczki i wytrzyj plamę, a zużyte ręczniki oraz inne materiały włóż do plastikowej torebki i szczelnie zamknij. Dopiero w takiej postaci możesz je wyrzucić do kosza.

