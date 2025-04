Pamiętaj, że im częściej odbywasz stosunki płciowe z różnymi partnerami z penetracją bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w końcu trafisz na osobę zakażoną HIV i sam ulegniesz zakażeniu. Te same zasady dotyczą także twojego partnera.

Jakie stosunki seksualne niosą ze sobą ryzyko zakażenia

• Analne stosunki płciowe z penetracją bez użycia zabezpieczenia (prezerwatywy).

• Dopochwowe stosunki płciowe z penetracją bez użycia zabezpieczenia.

Jak sprawić, by seks stał się bezpieczny

Stosunki seksualne mogą być bardziej bezpieczne tylko i wyłącznie wówczas, gdy stosujemy się do jednej podstawowej zasady. A mianowicie : nie przenosimy do naszego organizmu żadnych płynów ustrojowych partnera, tj. spermy, wydzieliny pochwowej lub krwi. Podczas stosunków płciowych z penetracją bez zabezpieczenia można zarazić się także innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym : HPV, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, żółtaczka typu B lub C oraz wieloma innymi. Pamiętaj, że jeśli ty jesteś zakażony, możesz także zarazić innych!! Ryzyko zakażenia wirusem HIV rośnie wówczas, gdy ty albo twój partner seksualny posiadacie schorzenie weneryczne.

Stosowanie prezerwatywy znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas stosunków seksualnych. Prezerwatywa w 100% nie wyeliminuje ryzyka zakażenia HIV!!!

Bezpieczniejszy nie znaczy „bezpieczny”! Jedynym sposobem, aby uchronić się przed HIV jest seks z jednym, zdrowym partnerem.

Stosowanie prezerwatywy może jednak zapobiec wielu chorobom przenoszonym drogą płciową. Zmniejsza także ryzyko infekcji HIV.

Czy wiesz, że …

1. Najlepiej stosować prezerwatywy, które posiadają atest wytrzymałości (były testowane pod tym kątem).

Atestowane prezerwatywy produkcji polskiej są oznakowane certyfikowanym znakiem CE.

2. Nawet, jeśli stosujesz inne środki antykoncepcyjne, takie jak pigułki, należy użyć prezerwatywy, jeśli uprawiasz seks z różnymi partnerami, aby wyeliminować ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV.

3. Tłuszcz może zniszczyć powierzchnię prezerwatywy. Nie należy więc stosować środków nawilżających na bazie tłuszczu, takich jak wazelina, płyny do pielęgnacji ciała, olejki i kremy w celu nawilżenia prezerwatywy. Należy stosować wyłącznie środki nawilżające na bazie wody.

4. Najbezpieczniejsze są prezerwatywy z lateksu.

5. Przy stosunkach analnych stosuj zawsze prezerwatywy supermodne - „extrastrong”.

