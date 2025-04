AIDS – (ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) zespół nabytego upośledzenia odporności czyli innymi słowy zespół objawów wynikających z zakażenia wirusem HIV. Choroba, która całkowicie niszczy system immunologiczny organizmu i tym samym powoduje zgon pacjenta.

ANTYKONCEPCJA - (anti conceptio - przeciw poczęciu) - wszelkie działania zapobiegające zapłodnieniu. Obecnie tą nazwą często niepoprawnie określa się także środki przeciwdziałające trwałemu zagnieżdżeniu się zarodka wewnątrz macicy, czyli faktycznie środki wczesnoporonne, które powodują jego śmierć.

CHLAMYDIOZA – zakażenie bakterią Chlamydia Trachomatis przenoszone drogą płciową, które może powodować poważne powikłania, np. niepłodność u kobiet i mężczyzn oraz stany zapalne stawów i spojówek u mężczyzn.

HOMOSEKSUALIZM - pociąg seksualny do tej samej płci; wyłączność kontaktów seksualnych z tą samą płcią.

KIŁA (dawniej zwana syfilisem) przenoszona drogą płciową (weneryczna), bakteryjna, choroba zakaźna wywoływana przez krętka bladego (łac. Treponema pallidum ssp. pallidum). Chorych na kiłę poddaje się leczeniu penicyliną, nie leczona prowadzi do bardzo groźnych następstw.

LEKI ANTYRETROWIRUSOWE (ARV) - medykamenty stosowane w terapii osób, u których wykryto obecność wirusa HIV; hamują aktywność dwóch enzymów niezbędnych do namnażania się wirusa HIV w organizmie osoby zakażonej, ale nie blokują ich całkowicie.

RZEŻĄCZKA - choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria – dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Powikłania choroby prowadzą do niepłodności u kobiety i mężczyzny.

SEKS ANALNY - stosunek płciowy polegający na wprowadzeniu męskiego członka do odbytu.

SEKS ORALNY stosunek seksualny polegający na całowaniu i pieszczeniu narządów płciowych partnera ustami.

SEKS WAGINALNY (pochwowy) - stosunek seksualny polegający na wprowadzeniu męskiego członka do pochwy kobiety.

SPERMA (inaczej nasienie) gęsta wydzielina zawierająca plemniki, która wytryskuje z męskiego członka podczas orgazmu.

SYSTEM IMMUNOLOGICZNY (odpornościowy, limfatyczny) ochrania przed chorobami bakteryjnymi i wirusowymi oraz rakiem, jego uszkodzenie może spowodować poważne choroby, np. AIDS.

WYNIK HIV (-) niewykrycie wirusa HIV aktualnie dostępnymi testami.

WYNIK HIV (+) seropozytywność, zakażenie wirusem HIV wykryte testem.

