W lutym 2007 roku chory na białaczkę i jednocześnie zainfekowany wirusem HIV Timothy Brown dostał nowy szpik od mieszkającego w USA obywatela Niemiec, który odziedziczył mutację chroniącą go przez HIV od obydwojga rodziców. Szpik Browna został zniszczony za pomocą leków. W efekcie HIV zniknął z jego organizmu. 11 miesięcy później białaczka zaatakowała go jednak ponownie - ponownie też dostał szpik od tego samego mężczyzny. Tym jednak razem szpik i cały układ odpornościowy Browna został zniszczony nie tylko za pomocą leków, ale też promieniując całe jego ciało. Nikt od tej chwili nie jest w stanie wykryć wirusa HIV w jego ciele. Wiele wskazuje na to, że Timothy Brown jest jedyną na świecie osobą wyleczoną z HIV. Sceptycy wprawdzie sądzą, że wirus w każdej chwili może wrócić, ale prawdopodobieństwo, że tak się stanie, maleje z miesiąca na miesiąc. Wiadomo przy tym jednak, że nikt chory na HIV nie będzie się leczył za pomocą przeszczepu. Historia Browna napawa jednak optymizmem.

Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia przeznaczyły 13 mln dol. rocznie na poszukiwanie sposobów całkowitego wyleczenia z HIV/AIDS. Jednym z nich jest eksperymentalna terapia genowa prowadzone w Quest Clinical Research w San Francisco i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 26.05.2011/mn

