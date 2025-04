Badania są konieczne

Mimo,że w Polsce odsetek osób zakażonych HIV, czyli wirusem nabytego niedoboru odporności jest wciąż stosunkowo niewielki, sytuacje zarażenia zdarzają się i zgodnie ze światowym trendem mogą być coraz częstsze. Obecnie wśród lekarzy trwają dyskusje nad wprowadzeniem do standardu postępowania diagnostyki również w tym kierunku. Mogłoby to wyłonić pacjentki, które trzeba leczyć i dzieci, które można przez odpowiednią opiekę okołoporodową uchronić przed zakażeniem wirusem.

Jak dochodzi do zakażenia matki?

Ilość zakażonych osób ciągle wzrasta. Przyczyną jest swoboda seksualna, łatwiejszy dostęp do narkotyków czy powstanie niehigienicznych salonów tatuażu. Do zakażenia przyszłej matki może dojść również podczas zabiegu operacyjnego, transfuzji krwi czy przeszczepienia narządu, co jest coraz rzadsze ze względu na dokładne badanie dawców.

Jak infekcja przenosi się na dziecko?

HIV może przedostawać się z matki do dziecka. Dzieje się tak podczas każdej sytuacji, gdy krew ma szansę się mieszać, czyli przy nieprawidłowościach łożyska oraz podczas porodu. Płód w ciąży bez powikłań nie ulega zakażeniu wewnątrzmacicznemu.

Kobietom zarażonym wirusem HIV nie zaleca się karmienia piersią, ponieważ może być ono źródłem infekcji dla dziecka.

Terapia dla ochrony matki i dziecka

Matka zarażona wirusem HIV w czasie ciąży musi przyjmować leczenie przeciwretrowirusowe, by zmniejszyć namnażanie się wirusa w organizmie, zwiększyć ilość limfocytów CD4 i jednocześnie zmniejszyć ryzyko przeniesienia zakażenia na płód. W trakcie porodu podawana jest dodatkowa dawka leków, by zminimalizować ryzyko nawet jeśli dojdzie do zmieszania się krwi. Zakażenie wirusem HIV nie musi być wskazaniem do cięcia cesarskiego, ale faktem jest, że minimalizuje ono nieprzewidywalne krwawienia, więc w niektórych przypadkach może być zalecane.