Autorem książki "Holograficzny wszechświat. naukowe dowody jak myśl wpływa na rzeczywistość" jest Michael Talbot, wyznawca idei wszechświata jako hologramu - trójwymiarowego obrazu zaprojektowanego przez ludzi umysł.

W książce autor stara się duchowe doznania poprzeć dowodami naukowymi. Uważa, że wszechświat jest gigantycznym, nierozerwalnym organizmem:

Wszystko jest ze wszystkim połączone i choć ludzka natura ma tendencję do kategoryzowania, szufladkowania i dzielenia zjawisk wszechświata, to tak naprawdę wszelkie podziały są z konieczności sztuczne, a cala natura to ostatecznie sieć pozbawiona szwów. Pomimo swej pozornej stałości, wszechświat w rzeczywistości jest fantomem, gigantycznym i niesamowicie szczegółowym hologramem.

Czytelnik, który do ręki weźmie książkę M. Talbota z pewnością uświadomi sobie, że ma więcej talentów, niż mógł kiedykolwiek przypuszczać. Książka skłania do refleksji na temat rzeczywistości – jak szeroka jest rzeczywistość? Jakie jest miejsce człowieka w kosmosie?

Lektura została podzielona na trzy części:

Nowe, niezwykłe spojrzenie na rzeczywistość

Umysł i ciało

Czas i przestrzeń

W pierwszej części przewodnika po idei holograficznego wszechświata czytelnik zostanie zapoznany z teorią mózgu jako hologramu i z teorią kosmosu jako hologramu. Część druga koncentruje się na próbie wyjaśnienia zjawisk, uważanych za cudowne, za pomocą sił drzemiących głęboko w ludzkim umyśle i zdolności parapsychicznych. W ostatniej części książki autor odsyła czytelnika do filozofii starożytnej i tradycjach religii świata. Nierzadko powołuje się także na dorobek innych badaczy i zwolenników modelu holograficznego, co czyni ją tylko bardziej wartościową.

Twierdzenie głoszące, że "Holograficzny wszechświat" to książka dla każdego zapewne okaże się trochę na wyrost. Jest to jednak książka dla każdego, kto jest gotowy na doświadczenie rzeczywistości i odkrycie cudotwórcy we własnym ciele.

Więcej na temat książki w jej zakładce.