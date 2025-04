Sama nie wiesz, co się z tobą dzieje. Nawet ulubione zajęcia na siłowni nie poprawiają nastroju. Na dodatek wciąż coś nie tak z miesiączką. Spóźnia się i piersi bardziej bolą...

Jeśli masz któryś z opisanych powyżej objawów, idź do ginekologa. Możesz mieć bowiem zaburzenia w wydzielaniu prolaktyny. Niewielką jej ilość mają kobiety i... mężczyźni. U każdego z nas poziom prolaktyny zwiększa się podczas snu, wysiłku fizycznego i uprawiania seksu. Najbardziej w czasie ciąży (prolaktyna reguluje wytwarzanie mleka w piersiach).



Alarm w centrum sterowania

Problemy zaczynają się wówczas, gdy wcale nie spodziewasz się dziecka, nie jesteś karmiącą matką, a produkcja prolaktyny rośnie.

Za to, by gruczoły wytwarzały tyle prolaktyny, ile trzeba, odpowiada przysadka mózgowa. Ten maleńki gruczoł pełni ważną rolę, sterując pracą tarczycy, nadnerczy, jajników i jąder. Zaburzenia w pracy przysadki mogą wywołać:

- nadmierny stres, który kumuluje się w organizmie;

- guzy mózgu;

- zbyt intensywne treningi, np. na siłowni;

- niewydolność wątroby i nerek;

- zażywanie niektórych leków, np. pobudzających pracę żołądka, przeciwalergicznych;

- niedoczynność tarczycy.

Ryzyko zaburzeń jest większe u kobiet nadwrażliwych, słabo radzących sobie ze stresem.

Szybka diagnoza z laboratorium

By przekonać się, czy stężenie prolaktyny jest w normie, robi się na czczo analizę krwi na poziom tego hormonu (PRL) oraz stężenie LH i FSH, niekiedy progesteronu, w odpowiedniej fazie cyklu. Jeśli okaże się zbyt wysoki, trzeba wykonać rentgen przysadki. Często też lekarz kieruje do endokrynologa, by ten zlecił bardziej precyzyjne badanie krwi poprzedzone przyjęciem odpowiednich leków. Gdy stężenie prolaktyny jest zbyt wysokie, koniecznie trzeba zażywać leki skutecznie hamujące wydzielanie tego hormonu. Po kilkumiesięcznej lub dłuższej kuracji cykl miesiączkowy stabilizuje się, a samopoczucie wraca do normy. Jeśli przyczyną problemów jest łagodny lub złośliwy guz przysadki (zdarza się to rzadko), konieczny jest zabieg chirurgiczny.

Dlaczego terapia jest konieczna?

Gdy organizm produkuje za dużo prolaktyny, może dojść do zaburzenia pracy jajników.Następstwem bywają kłopoty z płodnością. Właśnie z tego powodu wiele kobiet nie może zajść w upragnioną ciążę. A wystarczyłaby jedna wizyta u ginekologa i badanie krwi na poziom hormonów...

Męskie kłopoty? Też winna prolaktyna

Nadmiar tego hormonu u mężczyzn może obniżać popęd seksualny. Gdy bowiem gruczoły wytwarzają za dużo prolaktyny, spada ilość testosteronu. Konsekwencją takich zaburzeń może być nawet impotencja. Mężczyzna powinien więc koniecznie zrobić badania krwi i zażywać leki.

