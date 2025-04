Na pytanie odpowiada ginekolog Krzysztof Dynowski

Decyzji o rozpoczęciu hormonalnej terapii zastępczej nie podejmuje się na podstawie wieku kobiety. Wszystko zależy od tego, czy występują tzw. objawy wypadowe – np. uderzenia gorąca, nocne poty, gorszy nastrój. Jeśli w przerwie między kolejnymi opakowaniami pigułek odczuwa

Pani takie dolegliwości, weszła Pani w okres przekwitania. To dobry moment na rozpoczęcie hormonalnej terapii zastępczej. By sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze zajście w ciążę, można zbadać poziom hormonów – FSH i estradiolu (podczas 7-dniowej przerwy w zażywaniu tabletek antykoncepcyjnych). Jeśli poziom FSH wynosi powyżej 15 mIU/ml, a estradiolu poniżej 100 pg/ml, kobieta jest już niepłodna. Gdy wynik nie jest jednoznaczny, najlepiej odstawić pigułki i poczekać na wystąpienie miesiączki. Jeśli nie pojawi się w ciągu 5–6 tygodni, do ciąży już nie dojdzie. Dodatkowo można to potwierdzić, wykonując USG jajników. Pozwala ono sprawdzić, czy w jajniku dojrzewa komórka jajowa.