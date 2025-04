Pod względem zachorowalności na ten nowotwór nasz kraj zajmuje niechwalebne, czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Ważne, iż wczesne wykrycie zmian chorobowych w obrębie narządów płciowych daje szansę na całkowite wyleczenie, a test umożliwiający diagnozę choroby jest bezbolesny i ogólnodostępny!

Stan poprzedzający raka

Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (CIN). Może on ulegać progresji do raka inwazyjnego, choć sam nie stanowi zagrożenia dla zdrowia kobiety. Dlatego też tak istotne jest wczesne wykrycie tych zmian w jak najszybszym czasie korzystając z badania cytologicznego lub testu molekularnego na obecność wirusa HPV. Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest koniecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy prawie we wszystkich przypadkach. Dwa typy wirusa: 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy.

Co dwie minuty gdzieś na świecie jedna kobieta umiera z powodu raka szyjki macicy!

Kobiecy nowotwór

Rak szyjki macicy jest drugim z najczęściej występujących nowotworów na świecie wśród kobiet poniżej 45 roku życia. W Polsce każdego roku diagnozuje się tę chorobę u około 4 000 kobiet, na świecie u 500 000 kobiet. Połowa z tych kobiet, u których wykryto wspomnianą wyżej jednostkę chorobową, umiera z jej powodu. Innymi słowy, co dwie minuty w jakimś zakątku świata umiera jedna kobieta z powodu raka szyjki macicy. Winą za taki stan rzeczy obarczyć możemy właśnie wirus HPV!

Rak szyjki macicy nie powstaje z dnia na dzień. Spowodowany jest przez długotrwałe (trwające nawet kilkanaście lat) zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego. Dlatego też odpowiednia profilaktyka oraz wczesna diagnoza jest tak ważna.

Świadomość przede wszystkim

Świadomość ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy oraz tego, iż jest to jedyny nowotwór, którego wczesne wykrycie umożliwia praktycznie 100% wyleczenie jest bardzo ważna. To od nas zależy, czy wygramy walkę z wirusem HPV oraz rakiem szyjki macicy czy też poddamy się walkowerem. Medycyna daje nam ogromne możliwości, z dnia na dzień podsuwa nam nowe narzędzia, dzięki którym możemy skutecznie diagnozować oraz leczyć schorzenia, które do tej pory uchodziły za nieuleczalne. Musimy jednak pozwolić jej nam pomóc! Twoje zdrowie leży tylko i wyłącznie w Twoich rękach! Ważne jest również, aby ciągle mówić o potrzebie wykonywania badań i uświadamiać swoje mamy i koleżanki, które również narażone są na zachorowanie na raka szyjki macicy. Możliwość wykonywania genetycznych testów na obecność wirusa HPV to wielki krok do przodu w dziejach nauki służącej człowiekowi. Niemało jest kobiet, które właśnie temu badaniu zawdzięczają swoje zdrowie oraz życie. W coraz większej mierze technika wczesnego wykrywania obecności wirusa brodawczaka ludzkiego jawi się jako skuteczna metoda realizacji podstawowego celu wszelkiej medycyny, którym jest służba ludzkiemu życiu.

