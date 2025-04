fot. BicoMedica Centrum Biorezonansu i Profilaktyki Zdrowia

Hydrokolonoterapia kiedyś i obecnie



W naszym kręgu kulturowym funkcje wydalnicze stanowią nadal temat drażliwy, wstydliwy, czasem wręcz tabu. Ludzie nie są w stanie otwarcie rozmawiać o tego typu problemach, nawet jeśli dotyczą one ich samych.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z korzyści, jakie daje zabieg płukania okrężnicy – jeden z najstarszych i najskuteczniejszych naturalnych metod profilaktyki i przywracania zdrowia. Obecnie zabieg ten określany jest mianem hydrokolonoterapii. Oczyszczanie organizmu oraz leczenie jelita grubego za pomocą lewatyw jest jednak znane i stosowane już od tysięcy lat w różnych rejonach świata np. w Chinach czy w starożytnym Egipcie.

W pierwszych latach XX wieku zabieg ten należał do podstawowych metod leczniczych, a przyrządy do płukania okrężnicy spotykano w gabinetach lekarskich równie często, jak aparaty do EKG dziś. Liczne publikacje z tamtych lat potwierdzają skuteczność tej formy terapii. Wkrótce potem nastały czasy fascynacji postępami w antybiotykoterapii, farmakologii i chirurgii. Praktyki oczyszczania jelita uznano natomiast za archaiczne i na wiele lat o nich „zapomniano". Obecnie powróciły do łask i cieszą się coraz większym powodzeniem.

Na czym dokładnie polega hydrokolonoterapia?



Wielu postępowych lekarzy zaleca hydrokolonoterapię w ramach uzupełnienia innych sposobów leczenia. Zabieg ten jest wykonywany w klinikach medycznych, gabinetach zarówno kosmetycznych, jak i odnowy biologicznej na całym świecie. Polega na delikatnym wprowadzeniu do jelita grubego krystalicznie czystej wody, a następnie jej wypuszczeniu celem usunięcia z organizmu nagromadzonych w postaci toksycznych złogów, kamieni kałowych, pleśni, grzybów, pasożytów, gazów, bakterii czy resztek pokarmowych.

Jak działa jelito grube?



Dlaczego właściwie powinniśmy skorzystać z tego zabiegu? Ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania całego organizmu.

Jelito grube spełnia kilka podstawowych funkcji. Po pierwsze: wchłaniającą. To tu absorbowane są: glukoza, aminokwasy, witaminy, sole mineralne i elektrolity, a co najważniejsze, około 80% wody (właśnie dlatego podczas zaparć masy kałowe potrafią być aż tak twarde, że rysują ścianki jelita od wewnątrz, powodując liczne rany, których zaleczenie w środowisku, gdzie najczęściej występuje gnilna flora bakteryjna, jest w zasadzie niemożliwe).

Drugą istotną funkcją, jaką pełni jelito grube w naszym organizmie, jest funkcja ewakuacyjna, czyli usuwanie trujących produktów przemiany materii. Poważnie zaburzona perystaltyka jelita sprawia, że przypomina ono tykającą bombę zegarową.

Fermentujący, długo zalegający stolec i przeciągające się procesy gnilne tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi różnego typu pasożytów, m.in.: owsików, glist ludzkich, lamblii i tasiemców. Jelito może więc stać się zbiornikiem groźnych toksyn, które wydostając się poza jego obręb, czynią spustoszenie w organizmie i powodują samozatrucie. Niektórzy lekarze twierdzą, że przyczyną aż 90% znanych obecnie chorób jest właśnie zatrucie toksynami z jelita grubego.

Jelito jest również swoistym piecem (wytwarza temperaturę około 40,55 st. C), który ogrzewa nie tylko organy jamy brzusznej, ale poprzez układ krwionośny cały organizm, dzięki czemu utrzymujemy naszą stałą temperaturę ciała. Spadek temperatury jelita o 2 st.C powoduje, że nasze najdalej położone od serca dłonie i stopy potrafią być cały czas zimne.

Zachodzą w nim reakcje chemiczne i energetyczne, a co najistotniejsze, jelito grube w dużej mierze odpowiada za naszą odporność. Znajdujące się w nim kępki Peyera produkują ciała odpornościowe, dzięki którym mamy szansę odpierać atakujące nas patogenomy (wirusy i bakterie), toksyny i alergeny.

Jeśli któraś z wyżej wymienionych i opisanych funkcji jest zaburzona, to po pewnym czasie jelito przestaje pracować, deformuje się i rozciąga. W konsekwencji dochodzi do jego patologii, czemu towarzyszy efekt ściskania i wypierania ze swoich miejsc innych narządów powodując odczucie bólu podbrzusza oraz ogólnego dyskomfortu.

ABC płukania okrężnicy



Chcielibyśmy obalić również kilka mitów oraz fałszywych informacji związanych z tym zabiegiem. Oto kilka podstaw, które powinniście Państwo poznać.

Przede wszystkim głębokie płukanie okrężnicy wykonywane jest przy użyciu profesjonalnego sprzętu medycznego. Często w celu pełnego rozluźnienia przed zabiegiem stosuje się elementy masażu brzucha oraz refleksoterapię stóp. Należy również wiedzieć, że jest on całkowicie bezbolesny (w trakcie pojawiają się delikatne skurcze mięśni okrężnicy), bezwonny, sterylny i niekrępujący dla pacjenta! Czas jaki należy sobie przeznaczyć na pierwszą wizytę w gabinecie wynosi około 1h 20 min (ponieważ zawsze przeprowadzany jest wywiad z pacjentem). Natomiast optymalny czas trwania samego zabiegu wynosi 45 minut. Ilość wprowadzanej wody zależy od tolerancji pacjenta. Najczęściej jednorazowo nie przekracza 1-2 szklanek. Dlatego ciśnienie jakie jest wytwarzane przez aparaturę w trakcie płukania okrężnicy jest niskie (mniejsze niż przy wypróżnieniu) i nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem. Jelito grube jest bardzo elastyczne i podatne na rozciągnięcia. Nie tylko ciśnienie, ale również woda dostosowana jest do temperatury ciała człowieka, dlatego podczas tego zabiegu nie odczujemy żadnego dyskomfortu.

Dlaczego warto płukać okrężnicę?

Specjalistyczne urządzenie wyposażone jest w dwa filtry (węglowy i mechaniczny) likwidujące w wodzie szkodliwe związki chemiczne, a także lampę UV, która unieszkodliwia około 99,9% bakterii i wirusów. Hydrokolonoterapia, poprzez ciągłą wymianę wody i jej przepływowy charakter, ułatwia oczyszczanie jelita grubego na całej jego długości, aż do wyrostka robaczkowego i zastawki krętniczo-kątniczej. Dzięki tej zastawce masy nie cofają się do jelita cienkiego i właśnie dlatego okrężnica jest organem, który świetnie nadaje się do płukania.

Zabieg ten efektywnie usuwa złogi ze ścianek jelita grubego, zapobiegając powstawaniu toksyn będących produktem ubocznym znajdujących się tam gnilnych bakterii, co w efekcie zmniejsza obciążenie wątroby oraz innych ważnych organów ciała. Dodatkowo pozbywamy się nadmiaru śluzu, gazów, pasożytów, grzybów, kamieni kałowych, niebezpiecznej pleśni oraz obumarłych komórek. Pamiętajmy, że wlewy nie tylko odtruwają organizm, ale przede wszystkim powodują delikatny masaż jelita od środka, pobudzając je do samodzielnej pracy.

Jelito grube osób zgłaszających zaparcia w dominującej większości jest już leniwe. Zjawisko to jest najczęściej efektem regularnego ignorowania potrzeby wypróżniania lub niewłaściwej diety. Zabieg poprawia najczęściej całkowicie zaburzoną perystaltykę oraz utrudnioną wchłanialność. Dlatego po zakończonym zabiegu większość pacjentów mówi o wrażeniu odtrucia, lekkości, świeżości, czystości, przypływie pozytywnej energii i chęci do życia. Poprawia się u nich funkcjonowanie umysłu i wyostrzają się zmysły. I co bardzo ważne, po hydrokolonoterapii możemy normalnie funkcjonować i wykonywać wszystkie codzienne czynności ( np. chodzenie do pracy).

Czy istnieje ryzyko całkowitego wypłukania flory bakteryjnej?



Absolutnie jest to niemożliwe! W okrężnicy znajduje się ogromna ilość bakterii, dzięki którym żyjemy. Niestety większość z nich z powodu nieprawidłowego żywienia, często nadmiaru zażywania dużej ilości leków szczególnie antybiotyków itp., to głównie bakterie beztlenowe, zwane inaczej gnilnymi (właśnie dzięki nim powstają toksyny).

I właśnie celem hydrokolonoterapii jest wypłukanie ich i doprowadzenie do przewagi pożytecznych bakterii, np. Lactobacillus bifidus nad bakteriami gnilnymi np. Streptococcus faecalis. Dla osiągnięcia zamierzonej, zdrowej przewagi po każdym zabiegu zaleca się przez kilka kolejnych dni stosowanie całkowicie naturalnych, gotowych preparatów zapewniających właściwą równowagę mikroflory. Są to probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego, np. Nutriplant, Biopron 9 czy Dicoflor 60, które raz wprowadzone do przewodu pokarmowego rozmnażają się same.

Z ilu zabiegów powinien skorzystać pacjent?



Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć i w jakim stanie jest nasze jelito grube. Jeśli będzie to profilaktyka, osobie która po raz pierwszy chce skorzystać z zabiegu, polecam wykonać przynajmniej od dwóch do trzech wizyt w gabinecie w odstępie jednego tygodnia. Jeśli mamy problemy, to na pewno zabiegów powinno być więcej. Ogólnie rzecz biorąc dla własnego zabezpieczenia należy raz w roku skorzystać z hydrokolonoterapii. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć!

Badania dowiodły, że przeciętna osoba nosi w sobie od 2 do 8 kg starych, gnijących resztek pokarmowych, które trwale przywierają do ścianek jelita grubego. Biorąc pod uwagę, że dziennie zjadamy do 2 kg (a niektórzy i więcej) pokarmu, żywimy się przeważnie artykułami typu fast food, ekspresowymi zupkami, jemy w pośpiechu, a przede wszystkim nie stosujemy się do podstaw, czyli jedzenia zgodnie ze swoją grupą krwi, możemy być pewni, że śluzówka naszego jelita grubego stopniowo okleja się niestrawionym do końca pokarmem. Dodajmy do tego nieregularnie wypróżnienia (zaparcia) i nadmiar produktów białkowych typu: mięso oraz produkty mleczne i patologia gotowa.

Rozleniwione, słabo kurczące się jelito nie jest w stanie usunąć z organizmu stwardniałych mas kałowych, które z czasem potrafią wręcz je zabetonować. Wchłanialność jelit jest wtedy bardzo mała, dlatego można wydać majątek na zdrową żywność, witaminy, zioła, preparaty bez efektu! Stosunkowo mało mówi się o tym, że wszelkie złogi usytuowane w poszczególnych odcinkach okrężnicy wpływają na stan określonych organów naszego ciała, jak: serce, wątroba, nerki, oczy itp. Bo przecież dobrze jest znany pogląd w refleksologii, zgodnie z którym na rękach, stopach i uszach znajdują się punkty odruchowe odpowiadające naszym narządom. Jednak nie wszyscy wiedzą, że występują one również na okrężnicy.

Przeciwwskazania do hydrokolonoterapii: owrzodzenia i zapalenia jelit, krwawiące hemoroidy i krwawienia z przewodu pokarmowego, ciąża, przepuklina brzuszna, nadciśnienie, niewydolność serca, nerek i marskości wątroby oraz ostra anemia.

Autor: specjaliści BicoMedica Centrum Biorezonansu i Profilaktyki Zdrowia.