Hydroksykwasy dostępne są w produktach do stosowania w domu dostępnych w drogeriach oraz w salonach kosmetycznych (wówczas występują w wyższych stężeniach). Najczęściej w kosmetykach tego typu znajdziemy kwas salicylowy, trójchlorooctowy i alfa-hydroksykwasy.

Do alfa-hydroksykwasów zalicza się: kwas glikolowy uzyskiwany z trzciny cukrowej, kwas mlekowy z zsiadłego mleka lub pomidorów, kwas maleinowy z jabłek, kwas cytrynowy z cytryn, pomarańczy, ananasów, kwas szczawiowy z kapusty kiszonej oraz kwas masłowy ze zjełczałego masła.

Kwas glikolowy

Najpowszechniejsze zastosowanie ma kwas glikolowy. Powoduje on powierzchowne lub maksymalnie średnio głębokie złuszczanie. Pobudza produkcję kolagenu, a co za tym idzie powoduje zwiększenie napięcia skóry. Jego zaletą jest łagodne działanie niewyłączające pacjenta z życia codziennego. Pacjentom nie trzeba podawać przy przeprowadzaniu zabiegu środków uspokajających czy przeciwbólowych, bowiem kwas glikolowy wywołuje niewielkie uczucie pieczenia. Roztwór kwasu nanosi się gazikiem lub pędzelkiem. Gdy skóra zaczyna wykazywać zaczerwienienie należy przerwać proces złuszczania poprzez neutralizację.

Po zabiegu należy stosować kremy nawilżające i ochronę przeciwsłoneczną. Po zastosowaniu peelingu glikolowego można zaobserwować spłycenie zmarszczek i rozjaśnienie przebarwień, które wynika z hamowania syntezy melaniny.

Alfa-hydroksykwasy – wygładzenie i odnowa

Kolejny z alfa-hydroksykwasów - kwas mlekowy - nawilża, wygładza i zmiękcza skórę. Działa także złuszczająco, przyspiesza odnowę naskórka. Wzmacnia strukturę kolagenu skóry właściwej.

Kwas trójchloroctowy występuje w peelingach w różnych stężeniach, stąd jego preparaty wykazują się różną siłą działania. W przypadku jednoczesnego stosowania antykoncepcji hormonalnej mogą się pojawić przebarwienia, dlatego lepiej jest odstawić te środki na około 3 tygodnie przed zabiegiem. Z innych powikłań mogą także wystąpić odbarwienia, nadwrażliwość i reakcje uczuleniowe oraz zbliznowacenia.

Beta-hydroksykwasy

Rzadziej obecnie stosuje się w preparatach peelingujących kwas salicylowy, należący do beta-hydroksykwasów. Kwas salicylowy oprócz właściwości złuszczających ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, a także sprzyja procesowi gojenia się zmian. Kwas ten jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego przenika przez warstwę łojową skóry (sebum).

Te preparaty mogą być stosowane jedynie przez dermatologów, bowiem zawierają wyższe stężenia kwasów. Można również nabyć preparaty zawierające kwasy w mniejszych stężeniach i stosować je samodzielnie w domu. Należy jednak pamiętać, że zabiegi na bazie kwasów należy powtarzać, aby osiągnąć zadowalające efekty szczególnie w kwestii redukcji przebarwień czy blizn.

