Maska Activ Gold hamuje powstawanie zmarszczek, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, głęboko nawilża, odżywia i regeneruje.

Zawiera złoto, kolagen i kwas hialuronowy. Kolagen poprawia jędrność i pigmentację, a także spowalnia procesy powstawania zmarszczek. Złoto wpływa korzystnie na kondycję skóry, nadając jej miękkość i blask. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża i odżywia skórę.

Inne maski na tkaninie L’biotica to: maska hialuronowa, kolagenowa z algami oceanicznymi, z koenzymem Q 10, z aloesem i z ogórkiem. Maski można kupić w sieci Hebe, Super-Pharm i w aptekach oraz w sklepie internetowym www.galeriakosmetyki.pl.

Maski w postaci nasączonej tkaniny od dawna cieszą się zaufaniem kobiet, szczególnie w krajach Azji. Ale również Europejki doskonale wiedzą, że nasączona dobroczynnymi składnikami tkanina posiada wyjątkowe pielęgnacyjne właściwości. Pełni rolę filtra – stopniowo, pod wpływem ciepła naszego ciała, uwalniają się aktywne składniki, które wnikają w głębsze warstwy skóry i odżywiają ją.

Maseczki w postaci nasączonej tkaniny są bardzo wygodne i praktyczne w użyciu. Tkanina doskonale przylega do skóry twarzy, nie zsuwa się, a naturalne aktywne składniki równomiernie wnikają w głąb skóry. Substancje na masce mają konsystencję lekkiego żelu – nie ma obaw, że coś spłynie czy skapnie.

Jak użyć maski? Zdejmujemy folię ochronną i nakładamy tkaninę na twarz, zaczynając od górnej partii. Od tradycyjnych maseczek różni je to, że nie musimy ich zmywać z twarzy – po prostu zdejmujemy zużytą tkaninę i wyrzucamy.

Najskuteczniej podziała maseczka położona po godzinie 18. To właśnie wieczorem skóra nastawia się na regenerację. Po zalecanym czasie (ok. 15-20 minut) wystarczy zdjąć tkaninę z twarzy i efekt gotowy!

Reklama