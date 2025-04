HYPOAllergenic – makijaż dla wrażliwych

Produkty hypoalergiczne są tworzone z myślą o zminimalizowaniu ryzyka reakcji alergicznej. Wybierając tego typu kosmetyki należy sprawdzić, czy nie zawierają one alkoholu, który często jest przyczyną podrażnień i nadmiernego przesuszenia cery, oraz czy są bezzapachowe, ponieważ kompozycje zapachowe bywają źle tolerowane przez osoby ze skłonnością do alergii (nie jest to jednak regułą). Dobrze jest, jeśli w składzie kosmetyku pojawiają się substancje łagodzące i pielęgnujące oraz kompleks witamin, który dostarczy skórze sił do regeneracji oraz wzmocni mechanizmy obronne.

