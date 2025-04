Niektóre osoby mają tak delikatne naczynia krwionośne, że wystarczy lekkie uderzenie, a nawet uścisk, by na skórze powstał ślad – to krwiak, inaczej nazywany też siniakiem. By jak najszybciej się wchłonął:

- przyłóż zimny okład – dzięki temu naczynia krwionośne się obkurczą i podskórny wylew krwi będzie mniejszy,

- posmaruj skórę żelem zmniejszającym obrzęk i łagodzącym ból,

- po 2 dniach zastosuj ciepłe okłady – rozszerzą naczynia krwionośne i przyspieszą wchłanianie się krwi.

Reklama